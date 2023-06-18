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MasterChef Batuhan kimdir, kaç yaşında? MasterChef All Star 4. yarışmacısı Batuhan Bayır nereli? İşte hayatı

18.06.2023 00:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Masterchef All Star'da dün akşam 4. yarışmacı heyecanı yaşandı. Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Yılmaz Öztürk'ün jürilik yaptığı yarışmada Güzide, Suna ve Eda'nın ardından dördüncü yarışmacı için yarışıldı. MasterChef Batuhan Bayır yarışmanın ana kadroya giren 4. yarışmacısı oldu. Peki, MasterChef Batuhan kimdir, kaç yaşında? MasterChef All Star 4. yarışmacısı Batuhan Bayır nereli? İşte hayatı

MasterChef Batuhan kimdir, kaç yaşında? MasterChef All Star 4. yarışmacısı Batuhan Bayır nereli? İşte hayatı

MasterChef Batuhan ile ilgili aramalar ana kadroya giren 4. yarışmacı olmasının ardından hız kazandı. MasterChef Batuhan'nın hayatı, yaşı ve nereli olduğu merak edildi. 2019 sezonunda yarışan MasterChef Batuhan Bayır, yarıştığı dönemde de oldukça konuşulmuştu. İşte MasterChef Batuhan'ın hayatıyla ilgili bilgiler...

MASTERCHEF BATUHAN KİMDİR?

1997 yılında Muğla'da dünyaya gelen MasterChef yarışmacısı Batuhan Bayır, Su Ürünleri Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Aslen Mersinlidir.

Çok iyi bir aşçı olan Batuhan Bayır, yarıştığı sezonda 4-5 yıldır profesyonel mutfakta çalıştığını söylemişti.

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25 yaşında olan Batuhan, YouTube kanalında ve Instagram hesabında yemek ile ilgili içerikler üretiyor. Bayır, 2021 yılında Aşkın Tarifi dizisinde rol aldı.

MASTERCHEF BATUHAN BAYIR KAÇINCI OLDU?

Yarışmaya İstanbul'dan katılan Batuhan Bayır, Türkiye'de birçok şefle ve birçok restoranda çalışıp deneyim kazandığını söylemişti.

Masterchef'in 2019 sezonu yarışmacılarından olan Batuhan Bayır, MasterChef'e kendini kanıtlamaya geldiğini ve şampiyon olacağını söylemişti.

Genç açı, yarıştığı sezonda yarışmayı 5. olarak bitirmişti.

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