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Cevher dizisi daha başlamadan kriz çıktı! Yerine bakın kim getirildi

Show TV’nin yeni sezonda seyirciyle buluşturacağı “High Intellectual Potential” uyarlaması “Cevher” dizisi daha başlamadan başrol ve yönetmen krizi yaşandı. Projenin başrolü Özgü Namal'ın projeden çekildiği öğrenildi.

Cevher dizisi daha başlamadan kriz çıktı! Yerine bakın kim getirildi
Öznur Yaslı İkier

Show TV’nin yeni sezonda seyirciyle buluşturacağı “High Intellectual Potential” uyarlaması “Cevher” dizisiyle ilgili beklenmedik gelişmeler yaşandı. Dizinin başrolü için prensipte el sıkıştığı öğrenilen Özgü Namal’ın şartlar istediği gibi gelişmeyince projeden çekildiği ortaya çıktı.

Cevher dizisi daha başlamadan kriz çıktı! Yerine bakın kim getirildi 1

“Cevher”in yönetmenliği için anlaşan Neslihan Yeşilyurt da 'projenin yaratıcı evriminde yaşadığımız fikir ayrılıkları nedeniyle karşılıklı anlayış ve mutabakat çerçevesinde yapım şirketimizle yolları ayırmış bulunuyoruz' diyerek projeyi bıraktığını duyurdu.

Cevher dizisi daha başlamadan kriz çıktı! Yerine bakın kim getirildi 2

YERİNE GETİRİLEN İSİM...
Cevher için karar verildi. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Neslihan Yeşilyurt yerine yönetmen koltuğunda Yüksel Aksu oturacak. Yaptığı film ve projelerle yerli ve yabancı pek çok festivalde ödüllere sahip olan Yüksel Aksu, ekranda son olarak Türk dizi dünyasının fenomen dizilerinden Avlu’yu yönetmişti.

CEVHER KONUSU NE?
Bir kadının varoluş mücadelesini ve sıra dışı yaşam hikâyesini farklı bir anlatım diliyle ekrana taşıyacak olan dizi, Fransa’da yayınlandıktan sonra fenomen olmuş, 60’dan fazla ülkeye satılmış, Amerika’da “High Potential” adıyla yayına girdikten sonra ülkede en yüksek reyting alan yapımlar arasına girmişti.

Cevher’in kreatif yapımcılığını Salih Fahlıoğulları üstlenirken, senaryosunu ise Burcu Yılmaz kaleme alıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Show TV Özgü Namal
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