MasterChef Beyza, Ayşe Ekiz'le ilgili yapılan o yoruma fena kızdı! "İftira atmayın..."

Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri üyeliğini yaptığı MasterChef Türkiye'nin en dikkat çeken isimlerinden biri Ayşe Ekiz geçtiğimiz hafta yarışmaya veda etmişti. Elenen sevilen yarışmacı yarışmadan gitse de gündemde kalmaya devam ediyor.

Afyonkarahisar'da Tarım ve hayvancılıkla uğraşan Ayşe Ekiz, MasterChef başvuru videosuyla büyük beğeni toplamıştı. Eleme potasında olan Şirin'in Ezgi'ye alışveriş listesi vermesi ve Ezgi'nin yönlendirme yapması yarışmacıları ve seyircileri öfkelendirmişti. Sosyal medyada da Ayşe'ye Şirin ve Ezgi'nin haksızlık yaptığını söylenmişti.

AYŞE'YE MOBBİNG YAPTIĞI İDDİA EDİLDİ!

Yarışma boyunca Ayşe'yle yakın olan Beyza'ya ise Ayşe'nin elenmesinin ardından birçok yorum yapıldı. Bazı kullaanıcılar Beyza'nın Ayşe'ye mobbing yaptığını iddia etmişti. O yorumu gören Beyza da dayanamayıp cevap verdi. Kullanıcı Beyza'ya "Ayşe'ye mobbing uyguladınız gözümüzden kaçmadı" yorumunu yazdı. Beyza da "İyice izleseniz bazı şeylerin farkına varırsınız. İftira atmayın lütfen" yanıtını verdi.

"ACUN ILICALI EV ALDI"

Acun Ilıcalı'nın Ayşe Ekiz'e ev aldığı iddiası da gündeme bomba gibi düşmüştü. Ekiz bu iddialara sosyal medya üzerinden açıklık getirmişti. Fotoğrafına yapılan yoruma Ekiz "Ev konusu yalan haber" yanıtını vermişti.