MasterChef Beyza bir anda yere yığıldı! Fragmana tepki yağdı... Beyza'ya ne oldu?

MasterChef Beyza son bölüm fragmanında Beyza bir anda yere yığıldı seyircilerin yüreği ağzına geldi.

Geçtiğimiz haftalarda 2 yıl önce evli olduğunu ilk kez açıklayan 23 yaşındaki Beyza bu evliliğinde şiddete maruz kaldığını anlatırken zor anlar yaşamıştı.

Bir süre önce programda yüzünün yanmasıyla gündeme gelen Beyza, uzun süre tedavi gördükten sonra geçtiğimiz haftalarda yarışmaya geri dönmüştü.

23 yaşındaki Beyza MasterChef son bölüm fragmanında tadım sırasında önce yerinde durmakta zorlandı, ayakta durmak için çabalayan Beyza bir anda yere yığıldı. Şeflerin ve yarışmacıların Beyza'nın yanına koştuğu görülürken Beyza'ye ne olduğu merak edildi.

MASTERCHEF BEYZA'YA NE OLDU?

Fragmanda böyle bir anın verilip Beyza'ya ne olduğu, iyi olup olmadığı bilgisinin olmaması ise fanları kızdırdı.



Fragmanı izleyenlerin yüreği ağzına geldi, Beyza hakkında bilgi sahibi olmayan seyirciler "İnsanların sağlığını izlenmek için kullanmayın lütfen", "ne zamana kadar bu kızın sağlığını reyting uğruna kullanacaksın?", "Bayılan bir kadının görüntülerinin televizyonda gösterilmesi hem mahremiyet hem de saygı açısından çok yanlış", "Bu kızı kullanmayın artık" eleştirisinde bulundu.