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Fiyatı 1274 TL'ye düştü! Jack&Jones'un ikonik jean modelinde büyük indirim
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Fiyatı 1274 TL'ye düştü! Jack&Jones'un ikonik jean modelinde büyük indirim

Tuğçe Gülçiçek Tuğçe Gülçiçek Mynet Vitrin / Uzman Editör
02.12.2024 15:43
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Gardırobunuzun en kurtarıcı parçalarını seçerken neye önem veriyorsunuz? Modası asla geçmeyen kot pantolonlar, hem günlük kullanımda hem de özel anlarda stilinizi tamamlayan en önemli parçalar arasında. Denim modelleri arasında öne çıkan Jack & Jones JJIERIK JJCOOPER SBD 519 kot pantolon; rahatlığı, kaliteli kumaşı ve modern tasarımıyla gardırobunuzun yıldızı olmaya aday bir ürün. Üstelik şu an kısa süre için 1315 TL indirimle satışta! Ürüne şans vermeye ne dersiniz?

Günlük stilinizde hem rahatlığı hem de şıklığı bir arada arıyorsanız, doğru yerdesiniz! Çünkü her gardıropta mutlaka yerini alan kot pantolonlar, zamansız şıklığı ile her kombine uyum sağlayan ürünler. Jack & Jones’un denim dünyasına kattığı yenilikçi dokunuşlar ise bu klasik parçayı, tarzınızı yansıtan modern bir ifadeye dönüştürüyor. Yüksek kaliteli kumaşlar ve modern kesimleriyle öne çıkan Jack & Jones JJIERIK JJCOOPER SBD 519 kot pantolon, her ortamda fark yaratmak isteyenlerin tercihi. Hem de şu anda %51 indirim fırsatlarıyla ürüne çok daha uygun bir fiyata sahip olabilirsiniz.

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Jack & Jones JJIERIK JJCOOPER SBD 519 kot pantolon

Jack & Jones JJIERIK JJCOOPER SBD 519 kot pantolon

Jack & Jones JJIERIK JJCOOPER SBD 519 kot pantolon, %94 pamuk, %5 geri dönüştürülmüş pamuk ve %1 elastan içeren yüksek kaliteli denim kumaşı ile hem sürdürülebilir hem de rahat bir kullanım sağlıyor. Yüksek bel ve dar paça tasarımıyla dikkat çeken pantolon, günlük kombinlerinize dinamik ve zarif bir dokunuş katıyor. Elastan desteği sayesinde ekstra esneklik sunarak hareket özgürlüğünüzü artırırken, 5 cepli klasik stiliyle de fonksiyonelliği ön planda tutuyor. Hem modern hem de dayanıklı bir jean arayanlar için Jack & Jones farkını hissettiren model, gardırobunuzun favorisi olacak!

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Jack jones kalitesi tartışılmaz."

  • "Oldukça kaliteli ve rahat. Çok beğendim. Alın, aldırın bu ürünü…"
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Bu içerik 2 Aralık 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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