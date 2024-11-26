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Daha 23 yaşında... MasterChef Beyza konuşmakta zorlandı ama açık açık anlattı | Evlendiği adam sürekli şiddet uyguladı...

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
26.11.2024 07:44
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MasterChef Beyza son bölümde özel hayatına dair itirafıyla gündeme geldi. 2 yıl önce evli olduğunu ilk kez açıklayan 23 yaşındaki Beyza bu evliliğinde şiddete maruz kaldığını anlatırken zor anlar yaşadı.

Daha 23 yaşında... MasterChef Beyza konuşmakta zorlandı ama açık açık anlattı | Evlendiği adam sürekli şiddet uyguladı...

MasterChef Türkiye'nin dikkat çeken yarışmacılarından Beyza, birkaç hafta önce yaşadığı talihsiz kaza sonucu yüzünün yanmasıyla gündeme gelmişti. Yüzündeki yara izi olmaması ve yanma anında tepki vermemesi nedeniyle eleştirilen Beyza, geçtiğimiz hafta yarışmaya geri dönmüştü.

23 yaşındaki Beyza MasterChef son bölümde bir süre önce evli olduğunu ve bu evlilikte şiddet gördüğünü ve bu sebeple yüzünde izler oluştuğunu açıkladı.

Yarışmacının bu itirafı, hem şaşkınlık hem de derin üzüntü yarattı. Fakat Beyza'nın itirafı sadece bununla sınırlı kalmadı. Evli olduğunu daha önce paylaşmayan Beyza, eski eşinden şiddet gördüğünü itiraf etti. Bu açıklama, izleyenleri bir kez daha derinden etkiledi.

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BEYZA EVLİLİK İTİRAFIYLA GÜNDEMDE

Konuşmakta zorlanan Beyza "2 sene önce bir evlik geçirdim ve şiddete maruz kaldım. Ben kadınları çok iyi anlıyorum ve örnek olarak buraya geldim" diyerek hiçbir kadının yalnız olmadığını ve güçsüz olmadığını söyledi.

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Kadınlara seslenen Beyza "Hiç vazgeçmeyin hiçbir şey sizden değerli değil" dedi.

Beyza ayrıca yüzünde evliliğinde gördüğü şiddet yüzünden izler olduğunu söyleyerek "yandığım gün üzülmedim çünkü alıştım" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
kadına şiddet Masterchef
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