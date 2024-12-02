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Puma'nın ısı yalıtımlı, su geçirmez montu günün fırsat ürünü oldu
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Puma'nın ısı yalıtımlı, su geçirmez montu günün fırsat ürünü oldu

Seray Yalçın Seray Yalçın Mynet Vitrin / Yönetici Editör
02.12.2024 12:29
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Kışın soğuk rüzgarları, kaliteli ve işlevsel bir mont seçimini zorunlu kılar. İşte karşınıza, hafif yapısıyla günlük kullanımda dahi rahatça taşıyabileceğiniz, suya dayanıklı ve ısı yalıtımı sayesinde soğuktan koruyan Puma Active Jacket Men Mont! Bugüne özel indirimli fiyatıyla öne çıkan monta bir şans vermek isterseniz işte detaylar...

Kış aylarında doğru dış giyimi seçmek hayati bir önem taşıyor. Soğuk rüzgarlar, yağmur ve kar, günlük aktivitelerinizi etkileyebilir; ancak doğru montla bu zorlukları aşmanız çok kolay! Hafif, suya dayanıklı ve ısı yalıtımlı montlar, hem fonksiyonel hem de şık bir çözüm sunarak sizi kışın zorluklarından korur. Modern tasarımları sayesinde aktif yaşam tarzınıza uyum sağlarken nefes alabilen yapılarıyla da konforunuzu artırır. Bahsettiğimiz gibi bir monta ihtiyacınız varsa indirimdeki Puma Active Jacket Men Mont'a mutlaka bir göz atmanızı öneririz.

Hem hafif hem sıcacık: Puma Active Jacket Men Mont

Adsız tasarım - 2024-12-02T121703.638

Hafif, nefes alabilen ve suya dayanıklı kumaştan üretilen bu mont, soğuk havalarda sıcak tutmaya yardımcı olan yalıtım katmanlarına sahip. Rahat kesimiyle öne çıkan mont; yürüyüşte, koşuda ya da egzersiz sırasında hareket özgürlüğü sunar. warmCELL özelliği ısıyı vücudunuza yakın tutarken rainCELL özelliği yağmurdan korunmanızı sağlar. En az %20 oranında geri dönüştürülmüş malzemeden yapılmıştır.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "İlk paketi actığımda ince olduğu için endişelendim fakat giydim ve rüzgarlı soğuk bir havada dışarıya çıktım aman Allahım efsane abartmıyorum ama o kadar sıcak tutuyor ki tek kelime ile bayıldım ve kesinlikle tavsiye ederim."

  • "Çok hafif olmasına rağmen sıcak tutuyor, kalitesi mükemmel. Tam bedeninizi alın."

  • "Fiyatına göre çok kaliteli, orijinal bir ürün."
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Bu içerik 2 Aralık 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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