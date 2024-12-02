Cosori'nin çok sevilen düdüklü tenceresi Günün Fırsatları kapsamında indirime girdi

Mutfakta geçirilen zaman her daim değerlidir, ancak yemek pişirmek bazen uzun ve zahmetli bir süreç haline gelebilir. İşte bu nedenle yemek pişirmeyi hızlı ve zahmetsiz bir hale getirecek mutfak ürünlerine sahip olmak çok önemli. Yüksek kaliteli malzemeye sahip, gelişmiş teknolojisiyle öne çıkan bir düdüklü tencere satın almak da yemek pişirmeyi daha hızlı, pratik ve keyifli kılar. Pişirdiğiniz etler yumuşacık, sebzeler ise taptaze kalsın istiyorsanız; hem lezzet hem de zamandan tasarruf etmek niyetindeyseniz Cosori Düdüklü Tencere'deki bugüne özel fırsatı kaçırmayın.

Yemeklerinizin lezzetini artıracak: Cosori Düdüklü Tencere, 9'u 1 Arada, 14 Fonksiyonlu Çoklu Pişirici

Geleneksel pişirme yöntemlerine göre %70'e kadar daha hızlı pişirir. Yavaş pişirme fonksiyonunu, güveç ve çorba hazırlamak için de kullanabilirsiniz. Basınç, sıcaklık, süre ve ısının bireysel ayarlanabilir. 14 ayrı, akıllı program pişirmeyi kolaylaştırır ve LED ekran, pişirme programının hangi aşamasında olduğunuzu gösterir. Geliştirilmiş stand tasarımı sayesinde güç kablosu rahatlıkla saklanabilir. Paslanmaz çelik dış kabuk, 12,5 mm genişliğinde tava, bulaşık makinesinde yıkanabilir kapak, iç tava ve aksesuarlar temizliği kolaylaştırır. Güvenli ve kolay havalandırma için 30 derece geriye eğimli buhar tahliyesi, çift katmanlı haşlanma önleyici kapak ve aşırı ısınma koruması özellikleri bulunur.

Kullanıcılar ne diyor?

"Beklediğimden çok daha iyi çıktı. Mükemmel paketleme, tüm aksesuarlar, garanti belgesi ve kullanım kılavuzu ile birlikte iki gün içinde hızlı teslimat."

"Çok güzel, çok iyi pişiriyor."

Bu içerik 2 Aralık 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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