MasterChef Beyza o harekete dayanamadı Onur'a patladı! "Yaptığınız çok saygısızca"

MasterChef Türkiye'de haftanın ilk takım oyunu gerçekleşti. Şefler yarışmacılardan esnaf lokantası lezzetleri yapmalarını istedi. Gecenin sonunda dokunulmazlığı alan takım ve eleme potasına giden isimler açıklandı. Öte yadan yarışmacılardan Beyza karşı takımın bir hareketine çok sinirlendi.

BEYZA O HAREKETE DAYANAMADI

MasterChef'te takımlar yemeklerini hazırlarken Mavi Takım'daki yarışmacıların yaptığı bir hareket yarışmacılardan Beyza'yı çileden çıkardı.

Mavi Takım yarışmacıları yarışma esnasında gelip Kırmızı Takım'ın hazırladıkları tabaklara baktı.

Bu duruma çok sinirlenen Beyza, Mavi Takım'daki yarışmacılara "Bu yaptığınız çok saygısızca" diyerek tepki gösterdi.

Bu tepki karşısında Mavi Takım'dan Onur, "Beyza ne oldu, niye kızıyorsun?" dedi

Beyza ise, "Çok saygısızca ya, siz şef misiniz? Gelip bakıyorsun, yemeğinize bakın." diyerek uyardı.

Kırmızı Takım dokunulmazlığı alarak eleme potasından kurtuldu. Haftanın ilk eleme adayları ise Şirin ve Kerem oldu.