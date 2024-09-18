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  4. MasterChef Beyza o harekete dayanamadı Onur'a patladı! "Yaptığınız çok saygısızca"

MasterChef Beyza o harekete dayanamadı Onur'a patladı! "Yaptığınız çok saygısızca"

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
18.09.2024 00:51
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MasterChef yemek yarışmasında hırs ve mücadele giderek artıyor. Haftanın ilk dokunulmazlık oyununun gerçekleştiği gecede şefler yarışmacılardan esnaf lokantası yemekleri yapmalarını istedi. Alper ve Erim'in kaptanlığında kurulan takımlar şeflerden en yüksek puanı almak için yarıştı. Yemeklerin hazırlandığı sırada karşı takımın yaptığı harekete çok kızan Beyza "Yaptığınız çok saygısızca" diyerek tepkisini ortaya koydu.

MasterChef Türkiye'de haftanın ilk takım oyunu gerçekleşti. Şefler yarışmacılardan esnaf lokantası lezzetleri yapmalarını istedi. Gecenin sonunda dokunulmazlığı alan takım ve eleme potasına giden isimler açıklandı. Öte yadan yarışmacılardan Beyza karşı takımın bir hareketine çok sinirlendi.

BEYZA O HAREKETE DAYANAMADI

MasterChef'te takımlar yemeklerini hazırlarken Mavi Takım'daki yarışmacıların yaptığı bir hareket yarışmacılardan Beyza'yı çileden çıkardı.

Mavi Takım yarışmacıları yarışma esnasında gelip Kırmızı Takım'ın hazırladıkları tabaklara baktı.

Bu duruma çok sinirlenen Beyza, Mavi Takım'daki yarışmacılara "Bu yaptığınız çok saygısızca" diyerek tepki gösterdi.

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Bu tepki karşısında Mavi Takım'dan Onur, "Beyza ne oldu, niye kızıyorsun?" dedi

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Beyza ise, "Çok saygısızca ya, siz şef misiniz? Gelip bakıyorsun, yemeğinize bakın." diyerek uyardı.

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Kırmızı Takım dokunulmazlığı alarak eleme potasından kurtuldu. Haftanın ilk eleme adayları ise Şirin ve Kerem oldu.

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Masterchef
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