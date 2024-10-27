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MasterChef Beyza yarışmaya devam edemeyecek mi? Olay iddia: 2. derece yanık...

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
27.10.2024 08:19
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Masterchef Türkiye yarışmasında dikkat çeken isimlerden olan Beyza hakkında sosyal medyada bir iddia gündem oldu. Beyza'nın 2. derece yanıkla hastaneye gittiği iddia edildi. Akla ise "Beyza yarışmaya devam edemeyecek mi?" sorusu geldi.

MasterChef Beyza yarışmaya devam edemeyecek mi? Olay iddia: 2. derece yanık...

Masterchef'in bu sezon en iddialı ve konuşulan isimlerinden biri de Beyza Huri Aydın. Hem yarışmadaki tavırları hem de başarılı tabaklarıyla dikkat çeken Beyza son olarak da Kerem ile yaşadığı polemikle gündeme geliyordu.

Beyza yaptığı açıklamada, "Takımda olur olmazsa olmaz gibi ben öyle hissettim. Ben elimden geleni yaptım. Ben öyle bir hava aldım takımdan moralimi bozdu. Herkes kendine yakışanı yapıyor. Arkadaşlarımı düşünürüm sonuna kadar yarışırım. Bazı insanlar o havayı veriyorlar. Potada değilken bu oyunu alacağız diyorlar potadayken bambaşka oluyorlar. Kerem ağabey var Alper zaten potadaydı bilmiyorum. Verdiği hava her şeyi değiştiriyor. O çok takımı etkiliyor. Bu oyunu alabilirdik şefim, çok sinirliyim. 3-0 bizlik değil." dedi.

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Kerem Beyza'ya yanıt olarak, "Çıktım oynadım yemeğim de geçti. Tabii ki haftanın başındaki motivasyonumu gerçekleştirmem beklenebilir bir şey değil. Yenilen bir takım var insan doğası motivasyonu düşüyor. Kimseye köstek olmadım. Ekstra motivasyon için kendimi zorlamadım." açıklamasında bulundu.

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BEYZA MASTERCHEF'TEN ELENDİ Mİ?

Bu polemikle gündemde olan Beyza hakkında sosyal medyada üzücü bir iddia gündeme geldi. Mynet'te yer alan habere göre;Beyza 2. derece yanıkla hastanelik oldu.

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İddiaya göre Beyza çekimlerde bir kaza geçirdi ve yanık oldu. Sağlık durumu merak edilen Beyza'dan resmi bir açıklama henüz gelmedi. Yarışmaya devam edip edemeyeceği de bilinmiyor.

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Masterchef
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