Masterchef Türkiye'de eleme adayı belli oldu! Akın'ın fanları yarışmacıları bezdirdi

Masterchef Türkiye her bölümüyle adından söz ettiriyor. Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna yarışmacılardan ilk etapta 'Katmer' istedi. İkinci etaba kalan yarışmacılar müzayede usulü ürün seçti. Masterchef'te haftanın son eleme adayı Hakan oldu.

Yarışmada ilginç anlar da yaşandı. Bazı yarışmacılar ise Akın'ın sevenlerinin gazabına uğradıklarını söyledi. Emre, Akın ile beraberken sosyal medya hesabından gelen destek mesajı olduğunu belirtti, Akın'ın da buna karşılık olarak 'Sen benim mesaj kutuma bak bir de" dediğini söyledi. Akın gösterince söylemek zorunda hissettiğini ifade etti.

Yarışmacılardan bazıları da Akın'ın sevenlerinin gazabına uğradıklarını söylediler. Yarışma eğlenceli bir şekilde başladı.

'BEN KÖTÜ OLUYORUM'

Sevenlerinin mesajları yüzünden arkadaşlarından tepki aldığını söyleyen Akın," Mesela servise biniyoruz birisi gelip senin şu sevenlerin işte yine şöyle yapmış, böyle yapmış diyorlar. Kerem abiyle bir sürtüşmemiz oldu, tartışma bile değil. Sonrasında sabah çay içiyorum Kerem abi yanıma gelip Merhaba demeden 'Ya şu hikayeyi paylaş da bıraksınlar peşimi' diyor. Paylaşıyorum yine kötü ben oluyorum" dedi.