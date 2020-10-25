MasterChef Bibimbap nasıl yapılır? Bibimbap tarifi nedir? Bibimbap malzemeleri nelerdir? İşte Bibimbap tarifi...

Kore mutfağının tüm dünyada en bilinen yemeklerin biri olarak kabul edilen Bibimbap, lezzetiyle damaklara yeni bir ahenk sunuyor. UNESCO tarafından “Gastronomi Şehri” kabul edilen Jeonju Bibimbap’ın çıkış noktası olarak bilinir. Jeonju şehrinde her sonbaharda Bibimbap Festivali düzenlenir. Kelime anlamı olarak Bibimbap, karışık pilav anlamına gelir. Soğuk ya da sıcak olarak yenilebilen Bibimbap çoğunlukla jülyen kesilen salatalık, kabak, mantar, beyaz turp, ıspanak, soya filizi, salata yaprağı ve deniz yosunu (gim) ile servis edilir. İşte Bibimbap tarifi...

BİBİMBAP MALZEMELERİ

1 su bardağı pirinç

2 su bardağı saf su

2 adet yumurta

1 adet havuç

1 adet kabak

2 adet soğan

Yarım demet ıspanak

Yarım yemek kaşığı ayçiçek yağı

Yarım yemek kaşığı susam yağı

1 yemek kaşığı acı biber ezmesi (Gonchujang)

1 çay kaşığı sarımsak ezmesi

1 çay kaşığı tuz

BİBİMBAP NASIL YAPILIR?

Bibimbap yapımı için ilk adımda pilavın hazırlanması tercih edilir. Bir süzgeç yardımıyla pirinç iyice yıkanır ve suyu süzdürülür. Yıkanan pirinç bir tencereye alınır ve üzerine suyu eklenir. Yüksek ateşte kaynamaya bırakılır. Su kaynamaya başlayınca tencerenin kapağı kapatılır ve kısım ataşte 10-15 dakika daha pişirilir. Pilav suyunu çektiğinde tencere ocaktan alınır ve kapağı açılmadan demlenmeye bırakılır.

Ayçiçek yağı wok tavada ısıtılır. Jülyen olarak kesilen soğan,kabak ve havuçlar 8-10 dakika boyunca kavrulur. Sebzeler kavrulurken yarım çay kaşığı tuz ilave edilir.