MasterChef Bibimbap nasıl yapılır? Bibimbap tarifi nedir? Bibimbap malzemeleri nelerdir? İşte Bibimbap tarifi...

Kore mutfağının tüm dünyada en bilinen yemeklerin biri olarak kabul edilen Bibimbap, lezzetiyle damaklara yeni bir ahenk sunuyor. UNESCO tarafından “Gastronomi Şehri” kabul edilen Jeonju Bibimbap’ın çıkış noktası olarak bilinir. Jeonju şehrinde her sonbaharda Bibimbap Festivali düzenlenir. Kelime anlamı olarak Bibimbap, karışık pilav anlamına gelir. Soğuk ya da sıcak olarak yenilebilen Bibimbap çoğunlukla jülyen kesilen salatalık, kabak, mantar, beyaz turp, ıspanak, soya filizi, salata yaprağı ve deniz yosunu (gim) ile servis edilir. İşte Bibimbap tarifi...
Bibimbap yapımı için ilk adımda pilavın hazırlanması tercih edilir. Bir süzgeç yardımıyla pirinç iyice yıkanır ve suyu süzdürülür. Yıkanan pirinç bir tencereye alınır ve üzerine suyu eklenir. Yüksek ateşte kaynamaya bırakılır. Su kaynamaya başlayınca tencerenin kapağı kapatılır ve kısım ataşte 10-15 dakika daha pişirilir. Pilav suyunu çektiğinde tencere ocaktan alınır ve kapağı açılmadan demlenmeye bırakılır.
Ayçiçek yağı wok tavada ısıtılır. Jülyen olarak kesilen soğan,kabak ve havuçlar 8-10 dakika boyunca kavrulur. Sebzeler kavrulurken yarım çay kaşığı tuz ilave edilir.
Bir tencerede kaynayan suda ıspanakları haşlayın. Şoklama yapılan ıspanakların suyu süzülür ve bir kasede sarımsak ezmesi, tuz ve susam yağıyla birleştirilir.
Son adımda kavrulan sebze, ıspanak, acı biber ezmesi ve yarım yemek kaşığı susam yağı pilavın üzerine eklenerek servise hazırlanır. Hafifçe yağlanan tavaya yumurtalar kırılır ve yumurtaların beyazları pişene kadar yaklaşık 2-3 dakika pişirilir. Pişen yumurtalar pilavın üzerine konulur.