MasterChef birincileri ne zaman gelecek? MasterChef şampiyonları neden yok, yarışacak mı? Somer Şef açıkladı!

MasterChef şampiyonlarının ne zaman yarışmaya dahil olacaklarına dair araştırmalar yoğunlaştı. MasterChef All Star sezonunda elenen yarışmacıların yerine ikinci olan isimlerin sırayla yarışmaya dahil olmasının ardından MasterChef şampiyonlarını aradı. Şampiyonluk kupasını kaldıran Uğur Kardaş, Cemre Uysal, Serhat Doğramacı, Eren Kaşıkçı ve Metin Yavuz'un yarışmaya katılma durumlarına ilişkin Somer Şef'ten açıklama gelmişti. Programdan son elenen isim Suna'nın yerine bir isim henüz yarışmaya dahil olmadı. Peki, MasterChef şampiyonlar ne zaman gelecek? MasterChef birincileri yarışacak mı? İşte detaylar...

MASTERCHEF BİRİNCİLERİ NEDEN YOK?

MasterChef All Star sezonu bu yıl ilk defa çekiliyor. Sezon öncesi yayımlanan tanıtımda şimdiye kadar yarışan tüm yarışmacılar ve şampiyonlar da görülmüştü. Elenen isimlerin yerine sırayla ikinciler; Alican, Kıvanç, Hasan, Barbaros yarışmaya katıldı. Ancak birinci olan isimlerden hiçbiri henüz yarışmaya dahil olmadı. Şampiyon olan Uğur Kardaş, Cemre Uysal, Serhat Doğramacı, Eren Kaşıkçı ve Metin Yavuz'un yarışmaya neden dahil olmadığı bilinmemekle birlikte ilerleyen günlerde katılım sağlamaları bekleniyor.

MASTERCHEF ŞAMPİYONLARI YARIŞACAK MI?

Sezon başında Somer şef konuya ilişkin, "Onlar bize katılacaklar ilerleyen sürede. Bu hafta çıkacak arkadaşımızın yerine Barış, daha sonraki hafta Azize gelecek. Aynı sizi davet ettiğimiz gibi MasterChef'in şampiyonlarını da buraya davet ettik. MasterChef'in ilerleyen döneminde bu inanılmaz kadroya katılacaklar ve aslında finallere doğru giderken tam kadro bütün MasterChef ekibiyle beraber finallere gideceğiz." ifadelerine yer vermişti.



