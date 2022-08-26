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MasterChef Burak Kaya kimdir, aslen nereli? MasterChef Burak Kaya kaç yaşında?

26.08.2022 10:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'de, ana kadro yarışmacıları tamamlandı. Sevilen yarışmada ana kadroya dahil olan yarışmacılardan Burak Kaya'nın hayatı ve memleketi gibi konular sorgulanıyor. Peki MasterChef Burak Kaya kimdir, aslen nereli? MasterChef Burak Kaya kaç yaşında? İşte merak edilenler...

MasterChef Burak Kaya kimdir, aslen nereli? MasterChef Burak Kaya kaç yaşında?

MasterChef yarışmacılarından Burak Kaya'nın hayatı merak ediliyor. Üç eleme turundan da geçerek yarışmanın ana kadrosuna seçilen Burak Kaya'nın, Hollywood'da küçük bir rolde oynadığı biliniyor. Peki, MasterChef Burak Kaya kimdir?

MASTERCHEF BURAK KAYA KİMDİR?

Çerkes kökenli olan Burak Kaya, İstanbul'da doğdu. Turizm ve Otelcilik Meslek Lisesi'nde mutfak bölümünü bitirdi. Sonrasında Marmara Üniversitesi Turizm ve Otel işletmeciliğinden mezun olan Burak Kaya, ikinci üniversitesini de işletme bölümünde okudu ancak yarıda bıraktı.

MasterChef Türkiye 2022'ye İstanbul'da katılan Burak Kaya 7 sene boyunca mutfağa ara verdikten sonra yeniden Yemek yapmaya başlamış. Geçmişte oyunculuk yapan Burak Hollywood'da küçük bir rolde oynamış.


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