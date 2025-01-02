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  4. MasterChef büyük final tarihi belli oldu! Şampiyon kim olacak? Onur, Eda, Semih ve Kerem...

MasterChef büyük final tarihi belli oldu! Şampiyon kim olacak? Onur, Eda, Semih ve Kerem...

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
02.01.2025 23:53
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Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri üyeliğini yaptığı MasterChef Türkiye'nin büyük final tarihi belli oldu. MasterChef finali ne zaman?

MasterChef büyük final tarihi belli oldu! Şampiyon kim olacak? Onur, Eda, Semih ve Kerem...

Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri üyeliğini yaptığı MasterChef Türkiye'de final heyecanı yaşanıyor.

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Aylarca süren mücadelenin onlarca yemeğin ardından Onur, Eda, Semih ve Kerem son dörde kalmayı başardı. Elemelerin sona erdiği yarışmada finale çok az bir süre kaldı.

FİNAL TARİHİ BELLİ OLDU!

Survivor'ın 1 Ocak'ta başlamasının ardından bir hafta ara veren MasterChef Türkiye'nin final tarihi belli oldu. Yayınlanan fragmanda ilk finalistin 9 Ocak Perşembe akşamı belirleneceği açıklandı.

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Tanıtıma göre ikinci finalist 10 Ocak günü öğrenilecek ve şampiyon ise 11 Ocak Cumartesi akşamı belirlenecek. MasterChef final tarihi 11 Ocak...

Anahtar Kelimeler:
Masterchef
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