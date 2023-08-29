MasterChef Çağatay'ın hastalığı ne? 29 Ağustos 2023 MasterChef Çağatay dokunulmazlık oyununda neden yok, niye oynamadı?

MasterChef yarışmacısı Çağatay hastalığının nüksetmesi nedeniyle dokunulmazlık oyununda oynamadı. Çağatay Akgül, MasterChef'in All Star sezonunda da hastalığıyla gündemden düşmüyor. Genç yarışmacı, bu akşam dokunulmazlık oyununda oynamayınca izleyiciler da araştırmalara başladı. İşte MasterChef Çağatay'ın hastalığı ile ilgili detaylar...

MASTERCHEF ÇAĞATAY'IN HASTALIĞI NE?

MasterChef Çağatay'ın hastalığı hipertiroidi. Hipertiroidi, tiroit bezlerinin aşırı hormon üretmesi sonucu, kanda bir çeşit zehirlenmenin oluşmasıdır. Aşırı tiroit hormonu üretilmesi vücudu zehirleyen bir durumdur.

MASTERCEH ÇAĞATAY DOKUNULMAZLIK OYUNUNDA NEDEN YOK?

MasterChef Çağatay rahatsızlığı nedeniyle durumunu belirtti ve dokunulmazlık oyununda yer almadı.

