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Masterchef Celal kimdir? Masterchef Celal Sarıgül kaç yaşında ve nereli? Masterchef Celal’in hayatı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.08.2020 10:22 | Son Güncelleme

Masterchef Türkiye 2020 programı üçüncü sezonunda yepyeni etaplarıyla yarışmacılarını zorlamaya devam ediyor. Her geçen sene zorlaşan programda yarışmacılar devam edebilmek için yaratıcılıklarını kullanarak adeta harikalar yaratıyor. 23 Ağustos 2020 tarihinde yayınlanan eleme turundaki yemekleriyle Celal Sarıgül merak edilen yarışmacılar arasındaki yerini aldı.

Masterchef Celal kimdir? Masterchef Celal Sarıgül kaç yaşında ve nereli? Masterchef Celal’in hayatı!

İlk takım oyununda kırmızı takımın kaybetmesiyle Masterchef Celal ve Sedat eleme potasında yer aldı. Celal ve Sedat’ın yanına ise mavi takımdan Esra ve Eray katıldı. Dörtlü eleme potasına Ayyüce ve Duygu’nun da eklenmesiyle beraber kılıçlar çekildi. Programın yeni sezonunda getirilen değişikliklere göre eleme turunda kıyasıya mücadele eden altı yarışmacıdan en kötü yemeği yapan üç kişi bir kez daha yarışıyor. Bu üçlünün yaptıkları ikinci yemekte en kötü tabağa sahip yarışmacısı ise Masterchef 2020’ye veda ediyor. 23 Ağustos tarihinde yayınlanan bölümde ‘Masterchef kim elendi’ sorusuna cevap verildi. Yemek performansının üst düzey olduğu eleme turunda Sedat yarışmaya ve arkadaşlarına veda eden isim oldu.
Rekabetin had safhada olduğu eleme turunun ardından programın izleyicileri “Masterchef Celal aslen nereli, Masterchef Celal sevgilisi var mı?” gibi soruların cevaplarını bulmak için araştırmalarını çoğalttı.

MASTERCHEF CELAL SARIGÜL KİMDİR?

Masterchef celal

Yemek programının başarılı isimleri arasında yer alan Masterchef Celal Instagram hesabıyla da merak konusu olmaya devam ediyor. 1994 yılında doğan Masterchef Celal yaş olarak 26 yaşındadır. Masterchef Celal aslen Antalyalı’dır.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde gastronomi eğitimi alan Celal uzun yıllar boyunca mutfaklarda çalıştı. Yarışmadaki rakibesi Tanya ile üniversiten arkadaş olan Celal sektörün içerisinde aktif bir şekilde rol aldı. Kıbrıs ve Antalya’da ünlü otellerin mutfaklarında aşçılık yapan Masterchef Celal, yarışmanın ilk tanıtımında Materchef programının hayali olduğunu söylemişti.

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