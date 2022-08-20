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Masterchef Çikolata Mousse nasıl yapılır? Sadece 2 malzeme ile efsane lezzet Çikolata Mousse (çikolata mus) tarifi malzemeleri yapılışı

20.08.2022 19:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Masterchef 20 Ağustos 2022 tarihli bölümünde şefler yarışmacılardan çikolata mousse yapmalarını istedi. Çikolata mousse tarifini ilk kez duyanlar çikolata mousse tarifinin malzemlerini ve yapılışını merak ediyor. Çikolata mousse nasıl yapılır sorusu bu akşam sıklıkla sorgulanacak. Masterchef'in ana kadro mücadeleleri bu akşamki bölümle sonlanacak. Peki, çikolata mousse (çikolata mus) nasıl yapılır? Sadece 2 malzemeli efsane lezzet çikolata mousse tarifi malzemeleri ve yapılışı...

Masterchef Çikolata Mousse nasıl yapılır? Sadece 2 malzeme ile efsane lezzet Çikolata Mousse (çikolata mus) tarifi malzemeleri yapılışı

Masterchef çikolata mousse tarifi, 20 Ağustos akşamı yayınlanacak olan Masterchef yeni bölümün fragmanını izlyenler tarafından merak ediliyor. Programı yakından takip eden izleyiciler çikolata mousse tarifinin nasıl yapıldığını ve malzemelerini internet üzerinden sorgulamaya başladı. Çikolata mousse tarifini denemek isteyenler için en güzel çikolata mousse tarifinin malzeme listesini ve yapılışını haberimizde bulabilirsiniz...

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ÇİKOLATA MOUSSE (ÇİKOLATA MUS) NASIL YAPILIR?

Köpük kıvamını alan ve kısa sürede hazırlanan çikolatalı mus, tatlı tariflerinin arasında en pratik olanı. Canınız tatlı çektiğinde sadece 2 malzeme ile çikolata mus hazırlayabilirsiniz.

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ÇİKOLATA MOUSSE MALZEMELERİ

Ganaj için:

  • 150 gram bitter çikolata
  • 100 ml. krema (1/2 paket)

Çırpılmış Krema İçin:

  • 200 ml. krema (1 paket)

ÇİKOLATA MOUSSE TARİFİ

Tencerenin yarısına kadar su doldurup ocağa alın ve kaynamaya bırakın. Isıya dayanıklı bir karıştırma kabını tencerenin üzerine yerleştirin.

Küçük parçalara kestiğiniz çikolatayı ekleyerek, alttaki buharın sıcaklığıyla karıştırarak eritin.

100 gram kremayı ekleyin ve karıştırarak çikolatayla krema bir araya gelip pürüzsüz bir kıvam alana kadar karıştırın.

Çırpılmış krema için iki karıştırma kabı alın. Birine birkaç parça buz koyun ve öteki karıştırma kabını buzların üzerine yerleştirin.

Soğuk kremayı ekleyerek mikserle kıvamı koyulaşıp kabarana dek bir kaç dakika boyunca çırpın. Hazır olan kremadan 3 kaşık ayırın.

Çikolatalı karışımın yarısını kremaya ekleyerek 1 dakika çırpın. Kalan yarısını da ekleyerek çırpmaya devam edin.

Hazır olan çikolatalı musu kaselerinize eşit şekilde paylaştırın. 1 saat buzdolabında soğumaya bırakın.

Çikolatalı musların üzerine ayırdığınız kremadan bir kaşık ekleyerek ve üzerine çikolata rendeleyerek servis edin.

AFİYET OLSUN!

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