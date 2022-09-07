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Masterchef Deli kız çorbası tarifi! Deli kız çorbası nasıl yapılır?

07.09.2022 17:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TV8 ekranlarında yayınlanan Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya’nın jüriliği yaptığı program MasterChef’te 7 Eylül Çarşamba günü ilginç isimli yiyecekler yapılacak. Yarışmacı adaylardan deli kız çorbasını yapmaları istenecek. 'Deli kız çorbası nasıl yapılır?' merak ediyorsanız bu tarifi uygulayabilirsiniz.

Masterchef Deli kız çorbası tarifi! Deli kız çorbası nasıl yapılır?

Deli kız çorbası Orta Karadeniz'de sıklıkla tüketilen çorbalar arasında bulunuyor. İsmiyle dikkat çeken bu çorbanın oldukça lezzetli tadı bulunuyor. Kara lahana ve salça kullanılarak yapılan bu ilginç çorbayı mutlaka denemeniz gerekiyor.

DELİ KIZ ÇORBASI TARİFİ

Malzemeler

1 bağ kara lahana
1 su bardağı pilavlık bulgur
1 orta boy soğan
1 yemek kaşığı acı biber salçası
1 yemek kaşığı domates salçası
1 çay kaşığı kimyon
1 çay kaşığı pul biber
1 litre su
Tuz
Sıvı yağ

Yapılışı

  • Kara lahanaları iyice yıkayın ve ince ince yaklaşık 1 parmak genişliğinde doğrayın.

  • Soğanı sıvı yağda rengi değişene kadar kavurun. Kavrulan soğanlara salçayı ekleyin, ve kavurmaya devam edin.

  • Kara lahanaları da tencereye alın ve sönene kadar kavurun.

  • Yıkanmış bulguru da ekleyip, soğuk su, tuz, pul biber ve kimyon ilave ederek kapağını kapatıp kaynamaya bırakın.

  • Kaynadıktan sonra bulgur pişinceye kadar kısık ateşte pişmeye devam edin.

  • Yemeğiniz diri kalırsa sıcak su ilave yapabilirsiniz.

  • Demlendikten sonra yemeği servis edebilirsiniz.

AFİYET OLSUN!

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