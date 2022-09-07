Masterchef Deli kız çorbası tarifi! Deli kız çorbası nasıl yapılır?

Deli kız çorbası Orta Karadeniz'de sıklıkla tüketilen çorbalar arasında bulunuyor. İsmiyle dikkat çeken bu çorbanın oldukça lezzetli tadı bulunuyor. Kara lahana ve salça kullanılarak yapılan bu ilginç çorbayı mutlaka denemeniz gerekiyor.
Malzemeler
1 bağ kara lahana
1 su bardağı pilavlık bulgur
1 orta boy soğan
1 yemek kaşığı acı biber salçası
1 yemek kaşığı domates salçası
1 çay kaşığı kimyon
1 çay kaşığı pul biber
1 litre su
Tuz
Sıvı yağ
Yapılışı
Kara lahanaları iyice yıkayın ve ince ince yaklaşık 1 parmak genişliğinde doğrayın.
Soğanı sıvı yağda rengi değişene kadar kavurun. Kavrulan soğanlara salçayı ekleyin, ve kavurmaya devam edin.
Kara lahanaları da tencereye alın ve sönene kadar kavurun.
Yıkanmış bulguru da ekleyip, soğuk su, tuz, pul biber ve kimyon ilave ederek kapağını kapatıp kaynamaya bırakın.
Kaynadıktan sonra bulgur pişinceye kadar kısık ateşte pişmeye devam edin.
Yemeğiniz diri kalırsa sıcak su ilave yapabilirsiniz.
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