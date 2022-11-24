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MasterChef deniz tarağı çorbası nasıl yapılır? Deniz tarağı çorbası malzemeleri neler?

24.11.2022 22:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TV8 ekranlarını sevilen yarışma programı MasterChef'te deniz tarağı çorbası hazırlandı. Bununla birlikte, deniz tarağı çorbası tarifi araştırılmaya başlandı. Deniz tarağı çorbasına didiklenmiş havuç veya maydanoz ilave edilebilir. Peki MasterChef deniz tarağı çorbası nasıl yapılır? Deniz tarağı çorbası malzemeleri neler? İşte deniz tarağı çorbası tarifi ve malzemeleri...

MasterChef deniz tarağı çorbası nasıl yapılır? Deniz tarağı çorbası malzemeleri neler?

Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna gibi yarışmacıların yer aldığı MasterChef programında heyecan devam ediyor. Yarışmacılar deniz tarağı çorbası hazırladı. Bununla birlikte, deniz tarağı çorbasının nasıl yapıldığı merak konusu oldu. Peki MasterChef deniz tarağı çorbası nasıl yapılır? Deniz tarağı çorbası malzemeleri neler? İşte deniz tarağı çorbası tarifi ve malzemeleri...

DENİZ TARAĞI ÇORBASI NEDİR?

Deniz tarağı yahnisi Amerika Birleşik Devletleri'nin Doğu Kıyısından, ancak bugün yaygın olarak Amerika'da lokantalarda servis edilmektedir. Pek çok yöresel varyasyon mevcuttur, ancak en yaygın olanları New England veya "beyaz" deniz tarağı yahnisi ve Rhode Island / Manhattan veya "kırmızı" deniz tarağı yahnisi.

DENİZ TARAĞI ÇORBASI TARİFİ

Deniz tarağı yahnisi, deniz tarağın eti ve suyu ile yapılır. Doğranmış patates, soğan ve kereviz deniz tarağı yahnisinde kullanılır. Renk verebilmek için didiklenmiş havuç veya maydanoz ilave edilebilir. Defne yaprağı hem renk hem de lezzet katar. Deniz tarağı yahnisi genellikle tuzlu kraker veya küçük, altıgen istiridye krakerleri ile servis edilir.

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Masterchef deniz tarağı tarifi

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