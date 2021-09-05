MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. MasterChef Didem Devay son haliyle gündemde! İddialı pozlar

MasterChef Didem Devay son haliyle gündemde! İddialı pozlar

05.09.2021 13:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef yarışmacılarının son halleri sık sık merak konusu oluyor. Son olarak gündeme gelen isim Didem Devay oldu. Didem Devay hakkındaki değişim haberlerine "Ben değişim göremedim" yorumunda bulundu.

MasterChef Didem Devay son haliyle gündemde! İddialı pozlar

Bir döneme damga vuran isimlerin son halleri merak ediliyor, sosyal medyada araştırılıyor. Özellikle hayranları, uzun süre göz önünde olan isimlerin şimdilerde neler yaptığını öğrenmek istiyor.

O merak edilenlerden biri de eski MasterChef yarışmacılarından Didem Devay oldu. MasterChef Didem, Instagram hesabından yayınladığı son pozlarıyla beğeni topladı. Değiştiği konusunda yorumlar alan Didem Devay bu yorumlara "Ben kendimde değişim filan göremedim" dedi.

1

MasterChef Didem sosyal medyadaki iddialı pozlarıyla ise beğeni topladı.

2

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bomba anlar! "Hepimizin gözü önünde oldu"Bomba anlar! "Hepimizin gözü önünde oldu"
PARTNER"Güle güle aklım, ışığım, kalbim""Güle güle aklım, ışığım, kalbim"
"Yardımlar reklam için" diyenlere yanıt"Yardımlar reklam için" diyenlere yanıt
Anahtar Kelimeler:
Instagram Masterchef
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ünlü isimden Serdar Ortaç’a maddi yardım

Ünlü isimden Serdar Ortaç’a maddi yardım

Makinistin yorumu sosyal medyada tepki topladı

Makinistin yorumu sosyal medyada tepki topladı

İmirzalıoğlu'nun tepkisi sonrası stüdyo buz kesti! "Hepimizin gözü önünde oldu"

İmirzalıoğlu'nun tepkisi sonrası stüdyo buz kesti! "Hepimizin gözü önünde oldu"

İlginç itiraf! "Cinsel ilişkiye girmeden önce..."

İlginç itiraf! "Cinsel ilişkiye girmeden önce..."

Ateşkesi bozdu, yoğun saldırı başlattı

Ateşkesi bozdu, yoğun saldırı başlattı

Ya aşı ya PCR! Koronavirüsle mücadelede yeni dönem yarın başlıyor

Ya aşı ya PCR! Koronavirüsle mücadelede yeni dönem yarın başlıyor

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Ekibi istifa etti! "Olaylar manipüle ediliyor"

Ekibi istifa etti! "Olaylar manipüle ediliyor"

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Güldür Güldür'ün Çiçek'i siyah bikinisi ile kayalığın üzerine çıktı! "Aşk yaşıyorum"

Güldür Güldür'ün Çiçek'i siyah bikinisi ile kayalığın üzerine çıktı! "Aşk yaşıyorum"

Ferhan Şensoy'a veda! Dikkat çeken Galatasaray detayı

Ferhan Şensoy'a veda! Dikkat çeken Galatasaray detayı

Mali'nin kızından yatak pozu! "Eller yukarı"

Mali'nin kızından yatak pozu! "Eller yukarı"

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.