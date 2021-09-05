MasterChef Didem Devay son haliyle gündemde! İddialı pozlar

Bir döneme damga vuran isimlerin son halleri merak ediliyor, sosyal medyada araştırılıyor. Özellikle hayranları, uzun süre göz önünde olan isimlerin şimdilerde neler yaptığını öğrenmek istiyor.

O merak edilenlerden biri de eski MasterChef yarışmacılarından Didem Devay oldu. MasterChef Didem, Instagram hesabından yayınladığı son pozlarıyla beğeni topladı. Değiştiği konusunda yorumlar alan Didem Devay bu yorumlara "Ben kendimde değişim filan göremedim" dedi.

MasterChef Didem sosyal medyadaki iddialı pozlarıyla ise beğeni topladı.





