Masterchef Dilara Başaran'ın tatil pozlarına beğeni yağdı

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı Masterchef yarışmasında yeni yarışmacılar araştırılıyor.

Masterchef'in iddialı yarışmacılarından biri olan Dilara 'Masterchef'in en güçlü kadın yarışmacısı olacağım' sözleriyle, rakiplerine de gözdağı vermişti. Masterchef Dilara'nın bu açıklamasından sonra izleyiciler yarışmacının hayatını merak etti.

Masterchef Dilara'nın sosyal medyadaki pozları öne çıktı. Dilara Başaran'ın iddialı tatil pozlarına beğeni yağarken izleyiciler yarışmacının performansını merak etmeye başladı.

DİLARA BAŞARAN KİMDİR?

MasterChef Türkiye 2021'in aday yarışmacılarından olan Dilara Başaran 24 yaşında. Profesyonel aşçı olan yarışmacı 6 yıldır bu meslekle severek uğraşıyor. Sırf evine yakın olduğu için Turizm lisesini tercih etti ancak zamanla yemek yapmayı sevdiğini fark etti.

Lisede okurken 15 yaşındayken staj yapmaya başladı ve o yıllarda mutfağa ilgisi arttı. Mutfağa olan aşkının onu öne çıkaracağını ve kendisine yarışmayı kazandıracağını düşünmektedir.



