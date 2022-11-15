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MasterChef dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? 15 Kasım 2022 MasterChef eleme adayları kim oldu?

15.11.2022 23:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef Türkiye'de haftanın ilk takım oyunu gerçekleşiyor. Tatlı konseptiyle 5 farklı tatlı yapan yarışmacılar ile dokunulmazlığı alan takım belli olacak. MasterChef Türkiye yemek yarışmasında dokunulmazlığı alan takım belirlendikten sonra kaybeden takımın yarışmacıları arasından eleme adayları seçiliyor. Peki, MasterChef dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? 15 Kasım 2022 MasterChef eleme adayları kim oldu?

MasterChef dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? 15 Kasım 2022 MasterChef eleme adayları kim oldu?

TV8 ekranlarının sevilen yemek yarışması MasterChef Türkiye'de haftanın eleme adayları belirleniyor. MasterChef Türkiye'nin 15 Kasım Salı akşamı yayınlanan son bölümünde haftanın ilk takım oyunu oynanıyor. Gecenin sonunda eleme potasına çıkan adaylar ve dokunulmazlığı kazanan takım belli olacak. Peki, 15 Kasım MasterChef dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? 15 Kasım 2022 MasterChef eleme adayları kim oldu?

masterchef kapakk

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM, HANGİ TAKIM KAZANDI?

Masterchef Türkiye'nin 15 Kasım Salı akşamı yayınlanan bölümünde takımlar dokunulmazlığı alabilmek için kıyasıya mücadele verdiler. Oyunda MasterChef jürisi yarışmacılardan, 5 farklı tatlı yapmalarını istedi. Aynı zamanda yapılan tatlıların hangi filmde geçtiğini bilen takımlar ekstra puan aldılar.

Değerlendirmeler sonucu Masterchef'te haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kırmızı takım kazandı.

masterchef 15 kasım kazanan takım

MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Masterchef Türkiye'nin 15 Kasım Salı akşamı yayınlanan bölümünde kaybeden mavi takım yarışmacıları bireysel dokunulmazlık için mücadele ediyorlar. Sonuçlar belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.

Şefler yarışmacılardan çikolata ile yaratıcılık tabağı yapmalarını istedi. Yapılan değerlendirmelerin sonucunda dokunulmaz olan yarışmacı Büşra oldu.

bireysel dokunulmazlığı kazanan yarışmacı

MASTERCHEF 15 KASIM ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

Masterchef'te bireysel dokunulmazlığı kazanan Büşra, ilk eleme adayı olarak Tolga'yı seçti. İkinci eleme adayı ise oy çokluğuyla Fatma Nur oldu.

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