TV8 ekranlarının sevilen yemek yarışması MasterChef Türkiye'de haftanın eleme adayları belirleniyor. MasterChef Türkiye'nin 15 Kasım Salı akşamı yayınlanan son bölümünde haftanın ilk takım oyunu oynanıyor. Gecenin sonunda eleme potasına çıkan adaylar ve dokunulmazlığı kazanan takım belli olacak. Peki, 15 Kasım MasterChef dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? 15 Kasım 2022 MasterChef eleme adayları kim oldu?

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM, HANGİ TAKIM KAZANDI?

Masterchef Türkiye'nin 15 Kasım Salı akşamı yayınlanan bölümünde takımlar dokunulmazlığı alabilmek için kıyasıya mücadele verdiler. Oyunda MasterChef jürisi yarışmacılardan, 5 farklı tatlı yapmalarını istedi. Aynı zamanda yapılan tatlıların hangi filmde geçtiğini bilen takımlar ekstra puan aldılar.

Değerlendirmeler sonucu Masterchef'te haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kırmızı takım kazandı.

MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Masterchef Türkiye'nin 15 Kasım Salı akşamı yayınlanan bölümünde kaybeden mavi takım yarışmacıları bireysel dokunulmazlık için mücadele ediyorlar. Sonuçlar belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.

Şefler yarışmacılardan çikolata ile yaratıcılık tabağı yapmalarını istedi. Yapılan değerlendirmelerin sonucunda dokunulmaz olan yarışmacı Büşra oldu.

MASTERCHEF 15 KASIM ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

Masterchef'te bireysel dokunulmazlığı kazanan Büşra, ilk eleme adayı olarak Tolga'yı seçti. İkinci eleme adayı ise oy çokluğuyla Fatma Nur oldu.



