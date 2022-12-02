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MasterChef dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? 2 Aralık MasterChef eleme adayları kim oldu? İşte yaşananlar

02.12.2022 23:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sevile yemek programı MasterChef'te dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. 2 Aralık Cuma akşamı oynanan oyunda, 5 çeşit yemek yapıldı. Dokunulmazlık oyunun ardından eleme adayları belli oluyor. MasterChef seyircileri, eleme adaylarını araştırıyorlar. Peki, MasterChef dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? 2 Aralık MasterChef eleme adayları kim oldu? İşte yaşananlar...

MasterChef dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? 2 Aralık MasterChef eleme adayları kim oldu? İşte yaşananlar

Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya'nın jüri üyeliğini üstlendiği MasterChef Türkiye tüm hızıyla devam ediyor. Programın her yeni bölümünde yeni tatlar hazırlanıyor, yemek pişirme tüyoları veriliyor. MasterChef'te 2 Aralık akşamı dokunulmazlık oyunu ile eleme heyecanı yaşandı. 2 Aralık akşamı MasterChef'te yarışmacılar en iyi yemeği çıkarmak için yarıştılar. Peki, MasterChef dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? 2 Aralık MasterChef eleme adayları kim oldu? İşte merak edilenler...

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM, HANGİ TAKIM KAZANDI?

Masterchef Türkiye'nin 2 Aralık Cuma akşamı yayınlanan bölümünde takımlar dokunulmazlığı alabilmek yarıştılar. Oyunda MasterChef jürisi yarışmacılardan 5 çeşit yemek yapmalarını istedi.

Değerlendirmeler sonucu Masterchef'te 2 Aralık Cuma günü dokunulmazlık oyununu kazanan takımı mavi takım oldu.

mavi takımm

MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Masterchef Türkiye'nin 2 Aralık akşamı yayınlanan bölümünde kaybeden kırmızı takım yarışmacıları bireysel dokunulmazlık için sıfır atık konseptiyle yarışacaklar.

Yapılan değerlendirmelerin sonucunda oyunun en başarılı yemeğini yapan yarışmacı dokunulmazlığın sahibi oldu.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

MasterChef'te 2 Aralık Cuma akşamı eleme adayları belirlenecek. Eleme adayları henüz belli olmadı.


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