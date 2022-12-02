MasterChef dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? 2 Aralık MasterChef eleme adayları kim oldu? İşte yaşananlar

Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya'nın jüri üyeliğini üstlendiği MasterChef Türkiye tüm hızıyla devam ediyor. Programın her yeni bölümünde yeni tatlar hazırlanıyor, yemek pişirme tüyoları veriliyor. MasterChef'te 2 Aralık akşamı dokunulmazlık oyunu ile eleme heyecanı yaşandı. 2 Aralık akşamı MasterChef'te yarışmacılar en iyi yemeği çıkarmak için yarıştılar. Peki, MasterChef dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? 2 Aralık MasterChef eleme adayları kim oldu? İşte merak edilenler...
Masterchef Türkiye'nin 2 Aralık Cuma akşamı yayınlanan bölümünde takımlar dokunulmazlığı alabilmek yarıştılar. Oyunda MasterChef jürisi yarışmacılardan 5 çeşit yemek yapmalarını istedi.
Değerlendirmeler sonucu Masterchef'te 2 Aralık Cuma günü dokunulmazlık oyununu kazanan takımı mavi takım oldu.
Masterchef Türkiye'nin 2 Aralık akşamı yayınlanan bölümünde kaybeden kırmızı takım yarışmacıları bireysel dokunulmazlık için sıfır atık konseptiyle yarışacaklar.
Yapılan değerlendirmelerin sonucunda oyunun en başarılı yemeğini yapan yarışmacı dokunulmazlığın sahibi oldu.
MasterChef'te 2 Aralık Cuma akşamı eleme adayları belirlenecek. Eleme adayları henüz belli olmadı.