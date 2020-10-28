MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? MasterChef'te ilk eleme adayları kimler oldu?

MasterChef 2020'de dokunulmazlık oyunu öncesinde şefler, her iki takımın kaptanını yanlarına çağırdı. Yarışmacıların arkası dönük olarak durduğu vakit, şefler kaptanlara nasıl bir oyun oynanacağını açıkladı. Buna göre kaptanlar, takımlar oyunda oynamayacak ikişer kişi seçti. Mavi takımdan Uğur - Sefa, kırmızı takımdan Emir - Serhat seçilen isimler oldu. Bu yarışmacılar kör tadım yaptı. Yani takımlarda kalan yarışmacıların yapacağı beş adet çorbanın tadımını ile değerlendirme yaptı. Bu yarışmacıların vereceği oylar ise kazananı belirledi.

MasterChef Türkiye son bölümdeki dokunulmazlık oyununda takımlar çorba çeşitleri yaparak yarıştı. Ancak oyunun konsepti ise yarışmacıları şaşırttı. Kör tadım konseptine uygun ilerleyen yarışma kurallarında, yarışmacılar çorbaları kimin yaptığını tahmin etmeye çalıştı.

Her iki takım da istenilen çorbaları verilen sürede hazırladı. Her çorba farklı bir tabakta hangi takımın olduğu belli olmayacak şekilde yerleştirildi. Sonra sırasıyla kuliste bekleyen yarışmacılar, gözleri kapalı şekilde içeri alındı. Arkası arkadaşlarına dönük olan bu yarışmacılar, çorbaları tadarak hangisi daha başarılı olmuş belirtti.

Oyun sonunda ise mavi takım, MasterChef'te haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kazandı.

MASTERCHEF'TE BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Dokunulmazlık oyununu kaybeden kırmızı takım yarışmacıları da bireysel dokunulmazlık oyunu için mutfağa girdi. Bu oyunda istenen yemek, Mehmet Şef'in imza tabağı olan güneş isimli yemek oldu. Verilen süre içinde bu yemeği Emir, Tanya ve Ebru yetiştiremedi. Geriye kalan üç isim arasından bireysel dokunulmazlığı kazanan kişi Barbaros oldu.

ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

MasterChef'te haftanın ilk eleme adayını bireysel dokunulmazlığı kazanan Barbaros belirledi. Barbaros'un eleme potasına göndermeyi seçtiği kişi Tanya oldu.

MasterChef'te ikinci eleme adayı, Kırmızı takımda yapılan oylama sonucunda belli oldu. Oylamada Serhat ve Furkan, dörder kez isimleri yazıldı. Bunun sonucunda takım kaptanı Tanya, bu iki yarışmacı arasından kimin eleme potasına gireceğine karar verdi.Tanya'nın seçimi ise Serhat oldu.

