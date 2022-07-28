MasterChef Düğün Çorbası tarifi! İçinizi ısıtacak düğün çorbası tarifi ve malzemeleri

Tadını tel tel ayrılmış gerdan etinden alan, terbiyeli bir çorba tarifi düğün çorbasına arzuya göre haşlanmış kuru baklagiller katıp tat ve besleyici değerini zenginleştirebilirsiniz. Masterchef'in 27 Temmuz akşamındaki bölümünde yarışmacılardan düğün çorbası yapılması istendi. Düğün çorbasının tarifini ve malzemelerini merak edenler internette araştırmalarını sürdürüyor. İşte düğün çorbası tarifi ve malzemeleri...

DÜĞÜN ÇORBASI TARİFİ MALZEMELER

500 g kuzu gerdan eti

1,5 litre su

Terbiyesi İçin;

5 yemek kaşığı yoğurt

3 yemek kaşığı un

1 yumurta sarısı

Yarım limon suyu

1 su bardağı su

Üzeri için;

Pul biber

2-3 yemek kaşığı tereyağı

DÜĞÜN ÇORBASI TARİFİ YAPIMI

Etleri düdüklü tencereye alalım, üzerine suyu ilave ederek kapağını kapatalım ve 30-35 dakika pişmeye bırakalım.

Etler piştikten sonra hızlı bir şekilde soğuması için ayrı bir tabağa alalım. Etler soğuduktan sonra didikleyelim.

Diğer taraftan çorbanın terbiyesini hazırlayalım. Bunun için bir kaba yoğurt, unu, yumurta sarısını, limon suyu ve içme suyunu ilave ederek güzelce çırpalım.

Haşladığımız etin suyunu süzelim, çorba yapacağımız tencereye alalım. Yaklaşık 4 su bardağı et suyu çıkacaktır.

Hazırladığımız yoğurtlu karışımı et suyumuzun içine yavaş yavaş ve karıştırarak ilave edelim.

Kaynadıktan sonra didiklenmiş etleri de ekleyerek kısık ateşte çorbamızı kaynatalım.

Son olarak çorbanın tuzunu da ilave edelim, 5 dakika daha kaynatarak ocağı kapatalım.

Üzerine tereyağı ve pul biber ile hazırlamış olduğumuz sosu gezdirip servis yapalım.

Dilerseniz çorbayı içerken sirke de ilave edebilirsiniz. Afiyet olsun.



