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MasterChef'e rakip olacaktı! Chefs Arena yarışması yayından kaldırıldı

DİZİ HABERLERİ  | 11.12.2019 13:32 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz hafta yarışmadaki iki ünlü şefin işine son verildiği Chef's Arena, fragmanı yayınlanmasına rağmen yayından kaldırıldı. MasterChef rakip olarak gösterilen yarışma, istenilen başarıyı elde edemeyerek reyting sıralamasında 50'inci oldu.

MasterChef'e rakip olacaktı! Chefs Arena yarışması yayından kaldırıldı

Kanal D ekranlarında yayınlanmaya başlanan Chef's Arena'da ünlü şefler Pınar İshakoğlu ve Sina Büdeyr'in kaptanlığında yarışmacılar, hünerlerini sergileyerek yaptığı yemekleri restoran patronu Batuhan Piatti'nin misafirlerine sunuyor.

Formatıyla dikkat çeken ve TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef'e rakip olarak olarak gösterilen yarışma, reyting sıralamasında istenilen başarıya ulaşamayınca final kararı alındı.

İKİ ŞEFİ İŞTEN ÇIKARMIŞTI

Ünlü şef Batuhan Piatti, yarışmanın yeni bölüm tanıtımında yarışmacılara sert davranmadığı gerekçesiyle Pınar İshakoğlu ve Sina Büdeyr'i işten çıkardığını söyledi. Sert mizacıyla hafızalara kazınan Piatti'nin büyük umutlarla başladığı yarışması reytinglerde istenilen başarıya ulaşamadı.

Medya Radar'da yer alan habere göre: Cumartesi günleri yayınlanan programın yeni bölüm fragmanının yayınlanmasına rağmen Kanal D'nin internet sitesi ve yayın akışından tamamen çıkarıldı. İlk bölümünde Total'de 48., AB'de ise 41. olan program ikinci bölümünde ise reyting listesine 50. sıradan girmişti.

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masterchef Chef’s Arena

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
İlk defa duydum bu programı
Yaa masterchef e rakip olabilirlermi allah aşkınaa belliydi zatennn
Başkası olma kendin ol
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