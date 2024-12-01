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  4. MasterChef eleme adayı kim? 4. eleme adayı seyirciyi şaşırttı

MasterChef eleme adayı kim? 4. eleme adayı seyirciyi şaşırttı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
01.12.2024 11:10
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MasterChef Türkiye'de 4. eleme adayı kim oldu? Eleme potasına giren isimler kimlerdi? MasterChef'te son eleme adayı seyircileri bir hayli şaşırttı.

MasterChef eleme adayı kim? 4. eleme adayı seyirciyi şaşırttı

MasterChef Türkiye izleyenleri yine ekran başına kilitlemeyi başardı. Bu hafta, 4. ve son eleme adayı için mücadele edilen bölümde, ünlü şef Vedat Başaran konuk oldu. Osmanlı mutfağına ait tariflerle yarışmacılara ilham veren Başaran, etli ayva yemeği yapmalarını istedi.

Bu hafta, yarışmacı Kaan'ın dayısının vefatı nedeniyle yarışmaya katılamadığı için Onur, Eda, Erim, Kerem, Alper ve Emre mücadele etti. Peki, MasterChef Türkiye'de 4. eleme adayı kim oldu? Eleme potasına giren isimler kimlerdi?

MASTERCHEF'TE ELEME ADAYLARI

Kerem, MasterChef Türkiye'de haftanın 4. ve son eleme adayı oldu. Bu haftaki eleme potasında yer alan diğer isimler ise Kaan, Şirin, Semih ve Kerem oldu.

MasterChef Türkiye 2024'ün son bölümünde, Onur, Alper, Kerem ve Eda arasında geçen zorlu mücadele sonucunda, Kerem son eleme adayı olarak belirlendi. İzleyiciler, Kerem'in yarışmaya veda edip etmeyeceğini merakla bekliyor.

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Kerem'in eleme adayı olması sosyal medyada seyirciyi şaşırttı. Başarılı isimler arasında gösterilen Kerem için "Kerem’i potaya atmak için elinizden geleni yaptınız" yorumları geldi.

Anahtar Kelimeler:
masterchef türkiye
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