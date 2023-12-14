MasterChef eleme adayı kim oldu? 14 Aralık 2023 Perşembe MasterChef'te dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

MasterChef All Star'da bu akşam son takım oyunu oynanacak. Kırmızı ve Mavi takımın kıyasıya mücadele ettiği gecenin kazananı ise merak edildi. MasterChef dokunulmazlık oyununun kazananı ve eleme adayları vatandaşlar tarafından merak edildi. Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri üyesi olduğu yarışmanın son bölümüne ilişkin bilgi edinmek isteyenler arama motorlarında sorgulama yapıyor. İşte son dokunulmazlık oyununu kazanan takım...

MASTERCHEF ALL STAR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

MasterChef All Star'ın yayınlanan son bölümünde kırmızı takım ile mavi takım arasında üçüncü eleme oyununu oynandı.

Mücadele sonunda kazanan takım belli olacak. Geçtiğimiz hafta Cemre Uyanık'ın elenmesi ile birlikte MasterChef All Star'da son 9'a geçildi. Artık dokunulmazlığı alan kişi bir arkadaşını potaya gönderemiyor. O kişi dokunulmaz oluyor ve oylamaya geçiliyor.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI

Haftanın 1. eleme adayı ismi Esra oldu.

Haftanın 2. eleme adayı ismi Barbaros seçildi.







