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MasterChef eleme adayı kim oldu? 23 Kasım MasterChef'te dokunulmazlık oyununu kim kazandı, hangi takım? Modern ve klasiğin yarışı!

23.11.2023 21:35 | Son Güncelleme:
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MasterChef eleme adayı ve dokunulmazlık oyununun kazananı merak konusu oldu. Haftanın son takım dokunulmazlığı oyununun oynandığı gecede yarışmacılardan Türk mutfağından klasik ve modern tarzda yemekler istendi. Dokunulmazlık oyununda papaz yahni, perde pilavı, hünkar beğendi, imam bayıldı, ayva tatlısı ve katmer yapılacak. Peki, MasterChef eleme adayı kim oldu? 23 Kasım MasterChef'te dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? İşte detaylar...

MasterChef dokunulmazlık oyununun kazananı ve eleme adayları vatandaşlar tarafından merak edildi. Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri üyesi olduğu yarışmanın son bölümüne ilişkin bilgi edinmek isteyenler arama motorlarında sorgulama yapıyor. Gecede Türk mutfağından yemekler yapıldı. Peki, MasterChef eleme adayı kim oldu? 23 Kasım MasterChef'te dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? İşte merak edilenler...

MASTERCHEF ALL STAR ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef All Star'ın yayınlanan son bölümünde kırmızı takım ile mavi takım arasında üçüncü eleme oyununu oynandı.

Mücadele sonunda kazanan takım şeflerin yaptığı değerlendirmelerle belli olacak.

Eleme adayları gecenin sonunda belli olacak.

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16 KASIM MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Dokunulmazlık oyununu kaybeden takım arasında bir de bireysel dokunulmazlık oynanacak. Gecede bireysel dokunulmazlığı kazanan isim ise eleme potasına bir arkadaşını gönderecek.

Heyecan dolu gecenin sonunda eleme oylaması yapılacak. Oylamada en çok ismi çıkan yarışmacı eleme potasına gidecek. Böylece bu haftanın eleme potasına giren yarışmacıları Dilara, Hasan, Barbaros ve Alican olarak belirlendi.

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MASTERCHEF ELEME ADAYLARI

Haftanın 1. eleme adayı ismi Barbaros oldu.

Haftanın 2. eleme adayı ismi Dilara seçildi.

Haftanın 3. eleme adayı Hasan seçildi.

Haftanın 4. eleme adayı Alican seçildi.


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