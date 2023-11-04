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  4. MasterChef eleme adayı kim oldu? 4 Kasım 2023 MasterChef All Star'da potaya giren son isim kim oldu?

MasterChef eleme adayı kim oldu? 4 Kasım 2023 MasterChef All Star'da potaya giren son isim kim oldu?

04.11.2023 23:07 | Son Güncelleme:
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MasterChef All Star'da heyecan giderek yükseliyor. Sevilen yemek yarışmasında haftanın son eleme adayının belirlenmesi için yarışıldı. Bilindiği üzere yeni sisteme göre altı aday takım yarışlarından son bir aday ise kalan diğer yarışmacılar arasından yeni bir yarışma yapılarak seçiliyor. Peki, MasterChef eleme adayı kim oldu? İşte 4 Kasım 2023 Cumartesi günü MasterChef All Star'da potaya giren isim...

MasterChef eleme adayı kim oldu? 4 Kasım 2023 MasterChef All Star'da potaya giren son isim kim oldu?

MasterChef All Star yarışmacıları bu akşam son eleme adayı olmamak için yarıştı. Yarışmacılardan bir MasterChef klasiği olan beef wellington yapmalarını istendi. Yarışmacılar potaya girmemek için büyük mücadele verdiler. İşte MasterChef All Star'da potaya giden son isim ile ilgili detaylar...

MASTERCHEF SON ADAY KİM OLDU?

Dokunulmazlığın ilk etabında en başarılı tabakları yapanlar MasterChef All Star'ın yeni haftasına adını yazdıracak. Beef Wellington tarifini başarısız yapan yarışmacılar ikinci etapta yaratıcılık oyunu oynadı.

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MASTERCHEF ALL STAR'DA SON ADAY BELLİ OLDU MU?

MasterChef AllStar'da potaya giren isim gecenin sonunda belli olacak.

Şeflerin kararı ile eleme adayı gecenin sonunda açıklanacak. Bu haftanın eleme adayları Alican, Cemre, Esra, Batuhan, Barış ve Tolga oldu. Potaya gidecek son isim ise gecenin sonunda belli olacak.

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