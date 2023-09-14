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MasterChef eleme adayları kimler? 14 Eylül 2023 MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı, hangi takım?

14.09.2023 22:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef eleme adayları ile dokunulmazlık oyununun kazananı vatandaşlar tarafından merak edildi. Haftanın son takım dokunulmazlığı oyununun oynandığı gecede balık yemekleri yapıldı. Yarışmacılar takım oyunu ile izleyicinin karşısına çıktı. Peki,MasterChef eleme adayları kimler? 14 Eylül 2023 MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı, hangi takım?

MasterChef'te haftanın üçüncü eleme adayları dokunulmazlık oyunu ile belli oluyor. Takım dokunulmazlığı oyununda Alican ve Ayaz'ın kaptanlığındaki yarışmacılar kıyasıya mücadele ettiler. Kullanıcılar MasterChef dokunulmazlık oyunu ve MasterChef eleme adayını merak ediyor. İşte merak edilenler...

MASTERCHEF ALL STAR ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef All Star'ın bu akşamki bölümünde kırmızı takım ile mavi takım üçüncü eleme oyununu oynadı.

En fazla tabağı beğenilen takım gecenin kazananı olacak ve haftayı galip kapatacak.

Haftanın eleme adayları sırasıyla şu şekilde: Barbaros, Eda, Dilara ve Gamze.

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14 EYLÜL MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

MasterChef'in 14 Eylül akşamı yayınlanan bölümünde dokunulmazlık oyununu kaybeden takım kendi arasında bireysel dokunulmazlık oynayacak.

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Yaratıcılık tabağı yapmaları istenen yarışmacılardan en başarılı tabağı yapan yarışmacı, bireysel dokunulmazlığı kazanarak bir arkadaşını potaya gönderecek.

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