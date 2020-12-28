MasterChef Emir Elidemir kimdir? MasterChef finalisti Emir kaç yaşında ve nereli? İşte Emir Elidemir'in hayat hikayesi

MasterChef Emir Elidemir, finale kalan 3 yarışmacıdan biri oldu. MasterChef 2020 finalinde Barbaros ve Serhat'a karşı mücadele edecek olan Emir Elidemir, yarışma öncesindeki meslek hayatı boyunca çeşitli ülkelerde staj yaptı. Peki, MasterChef Emir kimdir? İşte 26 yaşındaki Emir Elidemir’in hayat hikayesi…

MASTERCHEF EMİR ELİDEMİR KİMDİR?

Emir Elidemir, 31 Ağustos 1994’te doğdu. Bornova Anadolu Lisesi’nden mezun olduktan sonra Özyeğin Üniversitesi Gastronomi bölümüne giriş yapmıştır.

Lisans eğitimi boyunca Fransa, Hollanda ve Amerika’da staj yapan Emir Elidemir, Lyon şehrinde Les Trois Domes (1 michelin), Amsterdam şehrinde Moshik (2 michelin), Pensacola şehrinde Type olmak üzere toplam üçer ay olmak suretiyle üç farklı staj yaparak kariyer geçmişine farklı tecrübeler kazandırmıştır.

2018'de üniversiteden mezun olduktan sonra New York'ta, Benno Restoran’da (1 michelin) 1 sene boyunca Chef de Partie pozisyonunda çalışıp Türkiye'ye geri dönen Emir Elidemir, İstanbul’daki 2.5 aylık Nicole Restaurant deneyiminden sonra 1 ay kadar Cunda Otel’in mutfak şefliğini üstlenmiştir. Ağustos ayında Masterchef’e katılabilmek için görevinden istifa eden Emir Elidemir, yeni sezonun ana kadrosunda yer almaya hak kazanan 16 yarışmacıdan biri olmuştur.

