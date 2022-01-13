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MasterChef Emre Büber eşinden neden boşandığını açıkladı!

13.01.2022 12:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YouTube kanalında abonelerinden gelen soruları yanıtlayan MasterChef Türkiye 2021 yarışmacısı Emre Büber, ''Baya kişi merak ediyor'' diyerek, evliliğinin neden bittiğini anlattı.

MasterChef Emre Büber eşinden neden boşandığını açıkladı!

MasterChef Türkiye 2021 sezonunun iddialı yarışmacıları arasında yer alan ancak yarışmadan ayrılma kararı alarak sevenlerini üzen Emre Büber, hayatına dair bilinmeyenlerini anlattı.

''18 YAŞIMDAYKEN EVLENDİM''

Emre Büber, ''Eşimle 1 buçuk yıldır ayrıyız, beraber değiliz. Nedeniyse, ben 18 yaşımdayken evlendim. O zamanki bakış açım ve şimdiki bakış açım bambaşka. Zamanla, karakterlerimizin uymadığını anladık ve ayrılma kararı aldık.'' ifadelerini kullandı.

MasterChef Emre Büber eşinden neden boşandığını açıkladı!

''BURNUM YANA KAYDI''

''Burnun estetik mi?'' sorusuna da yanıt veren Emre Büber, ''Burnum iki farklı şekilde gözüküyor. Küçükken futbol maçında birinin dirseğinin gelmesiyle burnum biraz yana kaydı. Bu nedenle burnum, kırmızı takımda olduğumda başka, mavi takımda olduğumda başka görünüyordu. O yüzden herkes estetik sanıyor burnumu ama değil.'' dedi.

MasterChef Emre Büber eşinden neden boşandığını açıkladı!

''KİLOM NORMALİN ÜSTÜNDEYDİ''

14 kilo verdiğini anlatan Emre Büber, ''Yarışmadan önce kilom normalin üstündeydi. Bu nedenle öncelikle ekmek ve şeker gibi gıdaları kestim. Günlük spor antremanları yaptım. Bu sayede kısa sürede baya kilo verdim.'' sözleriyle, kilo verme serüvenini anlattı.

MasterChef Emre Büber eşinden neden boşandığını açıkladı!

Yarışmadaki bandanalarıyla adından söz ettiren Büber, yemek yaparken alnının terlediğini, bu nedenle hijyenik olması adına bandana taktığını belirtti.

MasterChef Emre Büber eşinden neden boşandığını açıkladı!

''ORTAOKUL MEZUNUYUM''

Lise ve üniversite okumadığını açıklayan Emre Büber, ''Ortaokul mezunuyum. Direkt iş hayatına atıldım. Çıkan yalan haberlere göre baya bir şey okumuşum... Benim de haberim yoktu.'' ifadelerini kullandı.

''HİÇ PİŞMAN DEĞİLİM''

MasterChef Türkiye'den çekilme kararı alan ve eleme gecesi gözyaşlarına boğulan Emre Büber, ''MasterChef'e katılma amacım tabii ki şampiyon olmaktı ama olmadı. Bundan hiç pişman değilim. Sağlık olsun. İyi ki de katılmışım'' diyerek, MasterChef tartışmalarına son noktayı koydu.

MasterChef Emre Büber eşinden neden boşandığını açıkladı!

EMRE BÜBER KİMDİR?

Aslen Konyalı olan Emre Büber, Avusturya'da doğup büyüdü. Ortaokuldan sonra kokoreç, şırdan ve şiş kebap yapan bir restoranda iş hayatına atılan Büber, İngiltereli şef Jamie Oliver ile çalıştı. Bir dönem Antalya'da animatörlük yaparak geçinen Büber, tekrar Avusturya'ya döndü. Yurt dışında uzun süre profesyonel mutfakta çalışan Büber, en büyük hayalinin çiftlik restoran açmak olduğunu anlatmıştı.


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TV8 Masterchef
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