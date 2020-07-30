MasterChef Eray Aksungur kimdir? Eray Aksungur MasterChef Türkiye'de final turuna kalmayı başardı!

TV8 ekranlarında yeni sezonuyla yayınlanan MasterChef Türkiye'de son 16 yarışmacısını seçme turu devam ediyor. 29 Temmuz 2020 tarihli MasterChef Türkiye’de üçlü düelloların ilk grubunda Eray Aksungur, Alican Barut ve Asiye Karakoç ile karşı karşıya geldi. Şefler, bu yarışmacılardan risotto yapmalarını istedi. Bunun için de yarışmacılara 30 dakika verildi. Sürenin bitmesinin ardından şefler, hazırlanan yemeklerin tadına baktı ve değerlendirme yaptılar.

Danilo Zanna ile daha önce farklı bir yarışmada karşılaşan Eray Aksungur, üçlü düello turunu da geçmeyi başardı. Eray Aksungur, final turuna girerek MasterChef yarışmacısı olmasına bir tur kalmış oldu. Eray Aksungur, yıllar önce Show TV'de yayınlanan ve Danilo Zanna'nın da jüri olduğu Lezzet Akamedisi'nde yarışmıştı.

MASTERCHEF ERAY AKSUNGUR KİMDİR?

23 yaşındaki Eray Aksungur, Mengen Meslek Yüksekokulu Aşçışılık Bölümü'nden mezun oldu. İstanbul ve Bodrum'da çeşitli otellerde aşçılık yapan Eray, son olarak ise Bolu'daki bir otelde çalışmaya başladı.

Eray Aksungur, yıllar önce Show TV'de yayınlanan ve Danilo Zanna'nın da jüri olduğu Lezzet Akamedisi'nde yarıştı.



Yarışmaya Bolu'dan katılan ve bir otelde aşçılık yapan 23 yaşındaki Eray Aksungur ise tarhanaya bulanmış, taze ıhlamurlu levrek yaparak yarıştı.



Yarışmacı adaylarından Eray Aksungur, jüri üyesi Danilo Şef'in tanıdığı çıkınca ortaya eğlenceli dakikalar yaşandı. Stüdyoya giren Eray Aksungur'u gören Danilo Zanna şaşkınlık yaşadı. Zanna, "Eray ile farklı bir programda birlikteydik. Orada yarışmıştı" dedi.

