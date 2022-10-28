MasterChef Eren Kaşıkçı kimdir, kaç yaşında ve nereli? MasterChef Eren nerede çalışıyor, evli mi?

Eren Kaşıkçı MasterChef Türkiye yemek yarışması programının 2021 sezonunda şampiyon olarak adını şef önlüğüne yazdırmayı başaran yarışmacılardan biri olmuştur. MasterChef'in eski yarışmacılarından Eren Kaşıkçı programa konuk oluyor. Bu gelişmeyle beraber Eren Kaşıkçı'nın yaşı, evli mi, restoran açtı mı gibi sorular merak ediliyor. Peki, Eren Kaşıkçı'nın restoranı var mı, ne iş yapıyor? MasterChef Eren Kaşıkçı kimdir? İşte merak edilenler...

MASTERCHEF EREN KAŞIKÇI KİMDİR?

Eren Kaşıkçı 1989 yılında Kırıkkale'de dünyaya gelmiştir. Yarışmanın iddialı isimlerinden biri olan Eren Kaşıkçı, 32 yaşındadır ve aslen Tokatlıdır. Yarışmaya Çanakkale Gökçeada'dan katılan Masterchef Eren, İstanbul'da uzun süre otellerde çalışıp daha sonra Gökçeada'ya yerleşmiştir.

MasterChef Eren Kaşıkçı, İlkokulu Balıkesir Edretmit'te, ortaokul Kıbrıs'ta, liseyi ise Samsun'da turizm meslek lisesinde okumuştur. Üniveristede ise 19 Mayıs Üniversitesi Turizm Bölümü'ne giden Kaşıkçı, bu bölümü tamamlamadığını belirtmişti.

Evli ve bir çocuk babası olan Eren Kaşıkçı, Gökçeada'da sörf otelinde şeflik yapıyor. Instagram hesabı 306 bin takipçisi olan Eren Kaşıkçı 'kizilsakalinmutfag' adlı hesabı kullanmaktadır.

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