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MasterChef Eren Kaşıkçı kimdir, kaç yaşında ve nereli? MasterChef Eren nerede çalışıyor, evli mi?

28.10.2022 19:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef Eren Kaşıkçı hakkında bazı sorular programın seyircileri tarafından merak ediliyor. MasterChef'in 28 Ekim Cuma akşamı yayınlanacak olan bölümünde çekimler Tokat Zile'de gerçekleşti. Eski yarışmacılardan 2021 MasterChef şampiyonu Eren kaşıkçı programa konuk oldu. Bu gelişmeyle beraber MasterChef Eren hakkında bazı detaylar sorgulanmaya başladı. Peki, MasterChef Eren Kaşıkçı kimdir, kaç yaşında, nereli? MasterChef Eren nerede çalışıyor, evli mi? İşte merak edilen soruların yanıtları...

MasterChef Eren Kaşıkçı kimdir, kaç yaşında ve nereli? MasterChef Eren nerede çalışıyor, evli mi?

Eren Kaşıkçı MasterChef Türkiye yemek yarışması programının 2021 sezonunda şampiyon olarak adını şef önlüğüne yazdırmayı başaran yarışmacılardan biri olmuştur. MasterChef'in eski yarışmacılarından Eren Kaşıkçı programa konuk oluyor. Bu gelişmeyle beraber Eren Kaşıkçı'nın yaşı, evli mi, restoran açtı mı gibi sorular merak ediliyor. Peki, Eren Kaşıkçı'nın restoranı var mı, ne iş yapıyor? MasterChef Eren Kaşıkçı kimdir? İşte merak edilenler...

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MASTERCHEF EREN KAŞIKÇI KİMDİR?

Eren Kaşıkçı 1989 yılında Kırıkkale'de dünyaya gelmiştir. Yarışmanın iddialı isimlerinden biri olan Eren Kaşıkçı, 32 yaşındadır ve aslen Tokatlıdır. Yarışmaya Çanakkale Gökçeada'dan katılan Masterchef Eren, İstanbul'da uzun süre otellerde çalışıp daha sonra Gökçeada'ya yerleşmiştir.

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MasterChef Eren Kaşıkçı, İlkokulu Balıkesir Edretmit'te, ortaokul Kıbrıs'ta, liseyi ise Samsun'da turizm meslek lisesinde okumuştur. Üniveristede ise 19 Mayıs Üniversitesi Turizm Bölümü'ne giden Kaşıkçı, bu bölümü tamamlamadığını belirtmişti.

Evli ve bir çocuk babası olan Eren Kaşıkçı, Gökçeada'da sörf otelinde şeflik yapıyor. Instagram hesabı 306 bin takipçisi olan Eren Kaşıkçı 'kizilsakalinmutfag' adlı hesabı kullanmaktadır.

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MASTERCHEF TÜRKİYE ŞAMPİYONLARI KİM?

  1. sezon (2011) (Show TV) Muzaffer Şenduran

  2. sezon (2018) (TV8) Uğur Kardaş

  3. sezon (2019) (TV8) Cemre Uyanık

  4. sezon (2020-2021) (TV8) Serhat Doğramac

  5. sezon (2021-2022) (TV8) Eren Kaşıkçı

  6. sezon (2022-2023) (TV8) ?

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