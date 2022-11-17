MasterChef Esra Tokelli kimdir, kaç yaşında? Esra Tokelli nereli?

Esra Tokelli, MasterChef yarışmasında 2020 yılının başarılı yarışmacıları arasında bulunuyordu. Başarısıyla izleyicilerin ilgisini çeken Esra Tokelli mutfağa olan ilgisinin çok küçük yaşlarda başladığını belirtmişti. MasterChef'in 130. bölümüne konuk olan Esra Tokelli'yi tanıyamayan izleyiciler oldu. MasterChef Esra Tokelli kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Sorularının cevapları sıklıkla aranıyor.

MASTERCHEF ESRA TOKELLİ KİMDİR?

Esra Tokelli, 2020 yılı MasterChef yarışmacısıdır. Yarışamya 41 yaşındayken katılan Tokelli, şu anda 43 yaşındadır. Esra Tokelli aslen Balıkesirlidir.

ESRA TOKELLİ'NİN ÇOCUĞU VAR MI?

Esra Tokelli'nin bir tane oğlu vardır. Esra Tokelli, önceden de Yemekteyiz programına katılmıştır ve bu programda ünlü olmuştur.

