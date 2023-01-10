MasterChef finalisti Metin kimdir, kaç yaşında? MasterChef Metin Yavuz finalde yarışacak!

Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun sunumuyla yayınlanan MasterChef Türkiye'de sona gelindi. Finale kalan Metin Yavuz, şampiyonluk için kolları sıvayacak. Başarısıyla dikkat çeken Metin Yavuz hakkında araştırmalar da hız kazandı. Peki MasterChef finalisti Metin Yavuz kimdir, kaç yaşında? İşte ayrıntılar...

MASTERCHEF FİNALİSTİ METİN YAVUZ KİMDİR?

Bolu Mengenli olan Metin Yavuz 25 yaşındadır. 2014 yılından beri aşçılıkla ilgileniyor.

MasterChef finalisti Metin Yavuz 2019'da katıldığı Ulusal Genç Şefler Yarışması'nda birinci oldu..

18 Mart 2022 tarihinde Ecem Eseler ile nişanlandı.

MasterChef'in diğer finalisti Kıvanç Karadeniz'in biyografisine ulaşmak için aşağıdaki linke tıklayın...