MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. MasterChef Furkan ve Duygu arasında 'creme brulee' kavgası! Furkan Yalçın kimdir?

MasterChef Furkan ve Duygu arasında 'creme brulee' kavgası! Furkan Yalçın kimdir?

DİZİ HABERLERİ  | 23.08.2020 08:24 | Son Güncelleme

MasterChef Türkiye'de oynanan dokunulmazlık oyunu sonrası kırmızı takımın iki yarışmacısı Duygu ve Furkan gerildi. Creme brulee yapmaya çalışan iki yarışmacı tatlı yapımında başarılı olamadı. Furkan Yalçın yaptığı hareketlerle gündem oldu. Yaşananlardan sonra Furkan Yalçın kimdir sorusu merak konusu oldu.

MasterChef Furkan ve Duygu arasında 'creme brulee' kavgası! Furkan Yalçın kimdir?

MasterChef Türkiye'de dokunulmazlık oyunu geceye damga vurdu. Kırmızı takımın iki yarışmacısı Duygu ve Furkan arasında büyük bir gerginlik yaşandı.

MasterChef Furkan ve Duygu 'creme brulee' yaptı. Creme brulee konusunda çok iddialı olan Furkan Yalçın Duygu'ya verdiği tepkilerle herkesi şaşırttı. Danilo Şef'in dediğini yapamayan Furkan ekip arkadaşı Duygu'nun Şef'in sözlerini hatırlatması üzerine "Sen bir sus ya" diyerek şoke etti.

aea

FURKAN'A 'SAYGISIZ' TEPKİSİ

Duygu ise açıklamasında Furkan için "saygısız" dedi. Duygu açıklamasında "Furkan'da gördüğüm şey inanılmaz agresif. Eleştiriyi kabul etmiyor. Tepkileri çok saygısızca oluyor. Danilo Şef bize kıvamı söyledi. Ama günün sonunda çok cıvık bir tatlımız vardı. Bunu da Furkan yaptı. Furkan Danilo Şef "bu nasıl tatlı çorba gibi" deyince de Şef'e "Bunu siz söylediniz" dedi.

Ben de bunu duyunca 'hayır Danilo şef öyle demedi' deyince bana çirkin bir tavır gösterdi. 'Kes sesini' diyerek saygısızca bir tepki. Pastacılık disiplin ister, saygı ister. Ben çok üzüldüm hep Furkan kendi doğrularına gidiyor. Çok kızgınım çok muhattap olacağımı düşünmüyorum umarım farklı takımlarda olur çarpışırız" diyerek tepki gösterdi.

FURKAN ÖZÜR DİLEDİ

Furkan ise bu açıklamalara yanıt olarak "Bir başarıyı elde ettiğimde ben bunu birlikte yaptım diyor. Ama başarısız olunca sorumluluk almıyor. Ben creme brulee'nün bir tek lezzetini savunuyorum kıvamını savunmuyorum. Ben saygısızlık yapmak istemedim yaptıysam da özür dilerim. Duygu sorumluluk almıyor" dedi.

MASTERCHEF FURKAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

620_340_masterchef-turkiye-nin-22-agustos-bolumunde-furkan-ve-duygu-arasinda-gergin-anlar-620x338.45410628019323_5f416476800a2

Furkan Yalçın 1,75 boyunda 70 kilo. 20 yaşında olan Furkan Yalçın, Masterchef yarışmacısına pastacılık mesleğini yaptığı için katıldı. Pastacılık sektöründe 6 senedir var olan Furkan Yalçın bu mesleğin okulunu okuduğunu da belirtmekte. Kendini geliştirmekten mutlu olan ve yeni bilgiler öğrenmeye açık olan Furkan Yalçın geçen sene katıldığı MasterChef Türkiye yarışmasından ilk turda elenmiştir. Furkan Yalçın yarışmanın ikinci turuna Mehmet Şef ve Somer Şefin oylarıyla çıktı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNEREbru Şallı'dan duygusal paylaşımEbru Şallı'dan duygusal paylaşım
Serkan Çayoğlu'nun yeni dizi heyecanı!Serkan Çayoğlu'nun yeni dizi heyecanı!
Atiye yeni sezon ne zaman gelecek? Atiye 3. sezonda Selma Ergeç sürprizi!Atiye yeni sezon ne zaman gelecek? Atiye 3. sezonda Selma Ergeç sürprizi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Meteoroloji'den 7 il için kritik uyarı! Alarm verildi
Meteoroloji'den 7 il için kritik uyarı! Alarm verildi
Canlı yayında şaşkına çeviren soru! Ne diyeceğini bilemedi
Canlı yayında şaşkına çeviren soru! Ne diyeceğini bilemedi
Giresun Valisi acı haberi verdi: 1 kişi hayatını kaybetti
Giresun Valisi acı haberi verdi: 1 kişi hayatını kaybetti
İstanbul'da korkunç kaza! Yakınları sinir krizi geçirdi
İstanbul'da korkunç kaza! Yakınları sinir krizi geçirdi
F.Bahçe'nin yeni transferi uçağa bindi, geliyor!
F.Bahçe'nin yeni transferi uçağa bindi, geliyor!
Bu kursa katılırsanız devlet 50.000 TL hibe veriyor!
Bu kursa katılırsanız devlet 50.000 TL hibe veriyor!
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Sen Çal Kapımı'da romantik anlar!
Sen Çal Kapımı'da romantik anlar!
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Sen Çal Kapımı'da Eda ve Serkan'ın şelale keyfi!
Sen Çal Kapımı'da Eda ve Serkan'ın şelale keyfi!
Sen Çal Kapımı için flaş karar!
Sen Çal Kapımı için flaş karar!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Taner Ölmez ve Gökhan Özoğuz 'Suyun Peşinde'de
Taner Ölmez ve Gökhan Özoğuz 'Suyun Peşinde'de
Serkan Çayoğlu'nun yeni dizi heyecanı!
Serkan Çayoğlu'nun yeni dizi heyecanı!
Temizlik Benim İşim'in dönüş tarihi belli oldu
Temizlik Benim İşim'in dönüş tarihi belli oldu
Zahide Yetiş’le Gelin Görün ne zaman başlıyor?
Zahide Yetiş’le Gelin Görün ne zaman başlıyor?
Özcan Deniz'in Seni Çok Bekledim dizisindeki partneri İrem Helvacıoğlu oldu
Güzel oyuncuyla partner oldu!
Saygı-Bir Ercüment Çözer dizisine koronavirüs darbesi
Saygı-Bir Ercüment Çözer dizisine koronavirüs darbesi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.