MasterChef Furkan ve Duygu arasında 'creme brulee' kavgası! Furkan Yalçın kimdir?

MasterChef Türkiye'de dokunulmazlık oyunu geceye damga vurdu. Kırmızı takımın iki yarışmacısı Duygu ve Furkan arasında büyük bir gerginlik yaşandı.

MasterChef Furkan ve Duygu 'creme brulee' yaptı. Creme brulee konusunda çok iddialı olan Furkan Yalçın Duygu'ya verdiği tepkilerle herkesi şaşırttı. Danilo Şef'in dediğini yapamayan Furkan ekip arkadaşı Duygu'nun Şef'in sözlerini hatırlatması üzerine "Sen bir sus ya" diyerek şoke etti.

FURKAN'A 'SAYGISIZ' TEPKİSİ

Duygu ise açıklamasında Furkan için "saygısız" dedi. Duygu açıklamasında "Furkan'da gördüğüm şey inanılmaz agresif. Eleştiriyi kabul etmiyor. Tepkileri çok saygısızca oluyor. Danilo Şef bize kıvamı söyledi. Ama günün sonunda çok cıvık bir tatlımız vardı. Bunu da Furkan yaptı. Furkan Danilo Şef "bu nasıl tatlı çorba gibi" deyince de Şef'e "Bunu siz söylediniz" dedi.

Ben de bunu duyunca 'hayır Danilo şef öyle demedi' deyince bana çirkin bir tavır gösterdi. 'Kes sesini' diyerek saygısızca bir tepki. Pastacılık disiplin ister, saygı ister. Ben çok üzüldüm hep Furkan kendi doğrularına gidiyor. Çok kızgınım çok muhattap olacağımı düşünmüyorum umarım farklı takımlarda olur çarpışırız" diyerek tepki gösterdi.