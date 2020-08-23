MasterChef Furkan ve Duygu arasında 'creme brulee' kavgası! Furkan Yalçın kimdir?

MasterChef Türkiye'de dokunulmazlık oyunu geceye damga vurdu. Kırmızı takımın iki yarışmacısı Duygu ve Furkan arasında büyük bir gerginlik yaşandı.
MasterChef Furkan ve Duygu 'creme brulee' yaptı. Creme brulee konusunda çok iddialı olan Furkan Yalçın Duygu'ya verdiği tepkilerle herkesi şaşırttı. Danilo Şef'in dediğini yapamayan Furkan ekip arkadaşı Duygu'nun Şef'in sözlerini hatırlatması üzerine "Sen bir sus ya" diyerek şoke etti.
Duygu ise açıklamasında Furkan için "saygısız" dedi. Duygu açıklamasında "Furkan'da gördüğüm şey inanılmaz agresif. Eleştiriyi kabul etmiyor. Tepkileri çok saygısızca oluyor. Danilo Şef bize kıvamı söyledi. Ama günün sonunda çok cıvık bir tatlımız vardı. Bunu da Furkan yaptı. Furkan Danilo Şef "bu nasıl tatlı çorba gibi" deyince de Şef'e "Bunu siz söylediniz" dedi.
Ben de bunu duyunca 'hayır Danilo şef öyle demedi' deyince bana çirkin bir tavır gösterdi. 'Kes sesini' diyerek saygısızca bir tepki. Pastacılık disiplin ister, saygı ister. Ben çok üzüldüm hep Furkan kendi doğrularına gidiyor. Çok kızgınım çok muhattap olacağımı düşünmüyorum umarım farklı takımlarda olur çarpışırız" diyerek tepki gösterdi.
Furkan ise bu açıklamalara yanıt olarak "Bir başarıyı elde ettiğimde ben bunu birlikte yaptım diyor. Ama başarısız olunca sorumluluk almıyor. Ben creme brulee'nün bir tek lezzetini savunuyorum kıvamını savunmuyorum. Ben saygısızlık yapmak istemedim yaptıysam da özür dilerim. Duygu sorumluluk almıyor" dedi.
Furkan Yalçın 1,75 boyunda 70 kilo. 20 yaşında olan Furkan Yalçın, Masterchef yarışmacısına pastacılık mesleğini yaptığı için katıldı. Pastacılık sektöründe 6 senedir var olan Furkan Yalçın bu mesleğin okulunu okuduğunu da belirtmekte. Kendini geliştirmekten mutlu olan ve yeni bilgiler öğrenmeye açık olan Furkan Yalçın geçen sene katıldığı MasterChef Türkiye yarışmasından ilk turda elenmiştir. Furkan Yalçın yarışmanın ikinci turuna Mehmet Şef ve Somer Şefin oylarıyla çıktı.
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