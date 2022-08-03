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MasterChef Gamze kimdir? MasterChef ana kadro yarışmacısı Gamze Tosun nereli, evli mi, kaç yaşında?

03.08.2022 21:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef Gamze Tosun kimdir? sorusu gündemde yer alıyor. Ekranların sevilen yemek yarışması programında ana kadro düelloları devam ediyor. 2 Ağustos 2022 Salı akşamı yayınlanan bölümde ana kadroya kalan Gamze Tosun, izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Peki MasterChef Gamze kimdir? MasterChef ana kadro yarışmacısı Gamze Tosun nereli, evli mi, kaç yaşında? İşte MasterChef 2022 ana kadro yarışmacısı Gamze Tosun...

MasterChef Gamze kimdir? MasterChef ana kadro yarışmacısı Gamze Tosun nereli, evli mi, kaç yaşında?

Gamze Tosun, MasterChef yarışmasına bu sene 2. kez katıldı. Geçtiğimiz sezon 2. turda elenen yarışmacı bu sezon ana kadroya seçilmeye hak kazandı. Peki MasterChef Gamze Tosun nereli, evli mi, kaç yaşında? İşte Gamze Tosun hakkında merak edilen soruların yanıtları..

MASTERCHEF 2. YARIŞMACI KİM SEÇİLDİ?

Masterchef Türkiye'de ana kadro 2. finalist 2 Ağustos 2022 tarihli bölümde belli oldu. Seyfullah, Gamze, Melih ve Atike ilk dörde kalan yarışmacı oldu.

Son ikiye kalan Gamze ile Melih arasından ikinci finalist seçilen Gamze oldu.

Masterchef-Gamze-Tosun-resimleri-2022

MASTERCHEF GAMZE KİMDİR?

Gamze Tosun ev hanımıdır. Masterchef 2022 ana kadroya katılan ikinci yarışmacıdır. Evli be beş çocuk sahibidir.

Yemek yapmayı çok sevdiğini sürekli dile getiren Masterchef Gamze, İBB meslek kurslarında aşçılık eğitimi aldığını oradan birçok şey öğrendiğini belirtti. Tosun, Milli Eğitim Bakanlığı'nın düzenlediği yemek kursundan sertifika aldığını dile getirdi.

Masterchef Türkiye ana kadrosunda yer alan Gamze, sakatat yemeğiyle üç evet alarak elemelere kalmıştı.

İstanbul Üniversitesi öğrencisi olan Tosun, geçtiğimiz sezon da MasterChef'e katılmış ancak ikinci turda elenmişti. Bu sezon ise ana kadroya giren ikinci isim oldu.

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