MASTERCHEF GILLOR TARİFİ nasıl yapılır, malzemeleri ne? Erzincan'ın meşhur gıllor yemeği tarifi!

Gıllor tarifi, MasterChef programında yapılmasının ardından gündemde yer aldı. Hem tadıyla hem de görüntüsüyle lezzet şöleni yaratan gıllor yemeği, MasterChef izleyicileri tarafından merak edildi. İşte doğaba tarifi ve malzeme listesi...

GILLOR TARİFİ

MALZEMELER 4 su bardağı bulgur (Köftelik bulgur)

4-5 yemek kaşığı un

1 yumurta

Tuz

Sosu İçin

2 büyük kuru soğan

1 su bardağı sıvı yağ

1 dolu yemek kaşığı tereyağı

İstenirse pul biber

Üzeri için

1 dolu kase süzme yoğurt

1 dolu kase normal yoğurt

2 diş sarımsak

Tuz

İstenirse pulbiber

TARİF Bulguru tencereye alıp üzerine tuz ekleyip kaynar su ilave edin.

Tencere kaynayınca ocağı kısıp suyunu tamamen çekene kadar pişirin. Kullandığınız bulgurun çeşidine göre alacağı su miktarı ve pişme süresi değişebilir.

Pişen bulguru geniş bir tepsiye döküp üzerine dört kaşık un ekleyin ve karıştırıp soğumaya bırakın.

Bulgurun soğumasını beklerken soğanların kabuklarını soyup ince ince doğrayın.

Tavaya sıvı yağ ve tereyağını alıp soğanları ekleyin. Tarifin ölçülerinde yok ama ben kavururken üzerine yarım çay kaşığı kadar şeker ve çok azda tuz serpiyorum.

Soğanlar hafifçe karamelize olana kadar kavurun. İsterseniz pulbiberde ekleyebilirsiniz.

Sarımsağı soyup yıkayın ve ezin. Yoğurdu çırpıp içine az tuz ve sarımsağı ekleyin ve iyice çırpın.

Bulgur elinizi yakmayacak kadar soğuyunca yumurtayı kırıp yoğurun.

Kıvamını elinizle kontrol edip sıkılıp sıkılmadığını kontrol edin ve gerekirse bir kaşık daha un ilave edin. Elinize küçük parçalar alıp sıkarak küçük köfteler yapın.

Tencereye kaynar su alıp içine az tuz ve bir kaşık sıvı yağ ekleyin.

Hazırladığınız köfteleri kaynayan suyun içine alın. Tencere kaynamaya başlayınca ocağı yarım ayara alıp 5-6 dakika kaynatın ve sonra suyunu süzün.

Çok uzun süre ve hızlı ateşte kaynatırsanız köfteleriniz dağılabilir buna dikkat edin. Pişen gıllor köftesini sıcak sıcak tabağa alıp üzerine yoğurt ve soğanlı yağı döküp servis edin.

AFİYET OLSUN!

