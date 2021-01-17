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MasterChef Güzide yeni evini gezdirip satacağını duyurdu! 'Çok üzgünüm ama ev bizim'

17.01.2021 08:27 | Son Güncelleme:
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MasterChef Güzide yeni evini gezdirip satacağını duyurdu! 'Çok üzgünüm ama ev bizim'

Tv8'de yayınlanan 'MasterChef Türkiye 2019' yarışması ile tanınan Güzide Mertcan, 7 milyon TL değerindeki eviyle günlerce konuşulmuştu. Güzide Mertcan son olarak da lüks villasını tanıtması ve yorumuyla gündemde...

'MasterChef Türkiye 2019’da yarışan ve son dört isim arasına adını yazdırmayı başaran Güzide Mertcan, yarışma haricinde özel hayatıyla da çok konuşulmuştu. Özellikle Mertcan'ın 7 milyon TL değerindeki lüks villası dikkat çekmişti. Ardından bu evi satan Güzide, Başakşehir’de bir apartman dairesini taşındığını bu evin kendilerine yettiğini anlatmıştı.

Güzide Turan son olarak da lüks villasını tanıtması ve yorumuyla gündem oldu. Başakşehir'deki lüks villayı gezip video çeken Mertcan açıklamasında "Henüz taşınmadık. Taşınır mıyız orası da belli değil çünkü; sevgili eşim fabrikasını İstanbul Yeşilköy'deki serbest bölgeye yapmaya karar verdi" demişti.

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'KOCAM FABRİKASINI...'

Gelen yorum ve eleştirilerden sonra Güzide Mertcan videosundaki yoruma ekleme yaptı. Ünlü yarışmacı açıklamasında "Özellikle bazı arkadaşlara sesleniyorum, çok üzgünüm ama ev bizim. Biliyorum keşke olmasaydı diyorsunuz; bir firmanın reklamını yapmadım! Aylardır Instagram'da defalarca yapım aşamalarını paylaştığımız evi satıyoruz! Ev satmak için ev almıyoruz elbette, ama kısmet işte, koca fabrikasını taşımaya karar verdi, bu ev yapılırken. Bize yeni yollar, bize yeni evler göründü gelecekten!!!" dedi.

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Güzide Mertcan'ın bu yorumuna eleştiri yağdı. Ekonomik sıkıntı içinde olan insanları hatırlatan takipçiler Mertcan'ın yaptığının "Görgüsüzlük" olduğunu söyledi.

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Evin içinde asansör, kapalı havuz, üç ayrı katta mutfak ve jakuzi da var. Evin en alt katında ise misafirler için özel konaklama alanı, mutfak ve çocuk odası mevcut.

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