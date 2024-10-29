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MasterChef Hakan'ın elenmesi sonrası Nigar konuştu! Kaan sitem etti: Bilinmeyenler de var

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
29.10.2024 11:57
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Nigar ve Hakan arasında yaşanan gerilimde tehdit mesajları gündeme gelmişti. Hakan elendikten sonra Nigar bu konuda konuşmaya devam etti ve Kaan ise elenen arkadaşını korudu.

MasterChef Hakan'ın elenmesi sonrası Nigar konuştu! Kaan sitem etti: Bilinmeyenler de var

Masterchef Türkiye 2024'ün yeni bölümünde elenen Hakan'a dair polemikler yaşandı. Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın jüri olduğu yarışmada Hakan ve Nigar arasındaki gerilim yeniden gündeme geldi.

Nigar yarışmaya veda eden Hakan'la ilgili, "Hiç bilmediğim bir sebepten bana kin besledi. Hiçbir zaman nedenini tam olarak anlayamadığım bir olaydı. Her seferinde farkındaysanız özür dileyip düzeltmeye çalıştım, yaşına verdim ama olmadı. Son hafta sonu da bir sıkıntı daha yaşadık. Onun yüzünden ben de rahatsızlandım. Arkadaşlar beni hastaneye götürdüler, tansiyonum 15'e çıktı. Panik atak yaşamaya başladım. Tekrar rahatsızlandım ama bunu ben düzeltmek isterken o istemedi. Ben bunlarla daha çok kamçılandım." ifadelerini kullandı.

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'HAKAN HAKLIYDI'

Nigar ile Hakan'ın tartışması hakkında konuşan Kaan, "Hakan'ı çok seviyordum. Çok komik, dürüst bir adam. Onun gitmesine gerçekten çok üzüldüm. Kafasını biraz fazla taktı. Taktığı konularda da baştan sona kadar haklıydı. Başka da yorumum yok bu konuyla ilgili. Zaten herkes biliyor. Bilinmeyenler de var ama onlar bilinmeyen olarak kalsın" dedi

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TEHDİT MESAJI GERİLİMİ

Hakan yarışmada Nigar'ın kendisine attığı mesajı paylaşmıştı. O mesajda şu ifadeler yer alıyordu: Merhaba ben Nigar'ın kocasıyım. Sen benim iki tane genç kızımı ağlattın. Seni asla unutmayacağım.

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