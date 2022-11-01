MasterChef hangi pazarda çekiliyor? MasterChef nerede çekiliyor? Yarışmacıların hangi pazara gittiği merak konusu oldu

MasterChef Türkiye, ekranların en sevilen yarışma programlarından. Tv8'in sevilen yapımlarından olan MasterChef'in jüriliğini Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya yapıyor. MasterChef yarışmacıları 1 Kasım' da yayınlanacak 117. bölümde semt pazarına gidecek. MasterChef hangi pazarda çekiliyor? sorusu araştırılıyor.

MASTERCHEF NEREDE ÇEKİLİYOR?

MasterChef'in son bölümünde yarışmacılardan semt pazarına gitmeleri istendi. Yapacakları yemeklerin alışverişlerini pazardan yapan yarışmacıların hangi semt pazarına gittikleri merak edildi. MasterChef yarışmacılarının gittikleri pazar yarışmanın yayınlanacağı saatte belli olacak.

MASTERCHEF YARIŞMACILARI HANGİ PAZARA GİTTİ?

Mavi takım Gamze, Görkem ve Ayaz ile pazara çıkarken, Kırmızı takım ise Fatma Nur, Barış ve Kıvanç ile semt pazarına çıktı.



