YEMEK

  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Tarifler
  4. MasterChef imam bayıldı nasıl yapılır? En pratik imam bayıldı tarifi ve malzeme listesi

MasterChef imam bayıldı nasıl yapılır? En pratik imam bayıldı tarifi ve malzeme listesi

07.08.2022 15:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İmam bayıldının nasıl yapıldığı merak ediliyor. Karnıyarığın kıyma yerine bol soğanlı, sarımsaklı ve domatesli iç harcıyla hazırlananı imam bayıldı tarifi en sevilen yemekler arasında yer alıyor. MasterChef ana kadro düellolarında 7 Ağustos Pazar akşamı yayınlanan bölümde yarışmacılardan imam bayıldı yapılması istendi. İmam bayıldı tarifini denemek isteyenler imam bayıldı tarifini sorguluyor. İşte imam bayıldı tarifi ve malzeme listesi...

MasterChef imam bayıldı nasıl yapılır? En pratik imam bayıldı tarifi ve malzeme listesi

MaterChef imam bayıldı tarifi bugün merak edilen tarifler arasında yer alıyor. Ekranların sevilen yarışması masterChefin yeni bölümünde yarışmacılardan imam bayıldı yapılması istendi. Türk mutfağının sevilen lezzeti imam bayıldı tarifini merak eden ve denemek isteyenler imam bayıldının en pratik ve lezzetli tarifini arıyor. İşte imam bayıldı tarifi malzeme listesi ve yapımı...

İMAM BAYILDI TARİFİ MALZEMELER

  • 5 adet patlıcan
  • 2 büyük boy soğan
  • 3 adet yeşil biber
  • 3 adet domates
  • 6-7 diş sarımsak
  • Yarım demet maydanoz
  • Sıvı yağ
  • Pul biber
  • Karabiber
  • Tuz

mc imam bayıldı

İMAM BAYILDI NASIL YAPILIR?

Patlıcanları alacalı soyarak yarım saat kadar tuzlu suda bekletin.

Ardından tuzunu akıtıp, havlu kağıt ile kurulayıp çevirerek her yönünü sıvı yağda kızartın.

Yağın fazlasını alması için havlu kağıda alın.

İç harcı için soğanları piyazlık doğrayın, 2-3 yemek kaşığı sıvı yağ ile ocağa alın ve kavurmaya başlayın.

5 dk. kadar soğanlar kavrulduktan sonra küçük doğranmış biberleri ve sarımsakları ilave edin, bir süre daha kavurun.

Küçük doğranmış domates ve baharatları da ekleyerek domatesler suyunu biraz çekene kadar kavurmaya devam edin.

İnce kıyılmış maydanozu ekleyerek ocaktan alın.
Fırın kabına aldığınız patlıcanların üzerine boydan çizgi şeklinde kesin.

İçlerine hazırladığınız iç harcından doldurun.

Tavada kalan domatesli suyu fırın kabına dökün ve 190 derece ısıtılmış fırında pişirin.

Afiyet olsun.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Fried Rice nasıl yapılır?Fried Rice nasıl yapılır?
Çocuğunuz gördüğü gibi yemeye başlayacak!Çocuğunuz gördüğü gibi yemeye başlayacak!
Nar gibi kızaran, dağılmayan kabak mücver tarifi! Lastik gibi olmaması için...Nar gibi kızaran, dağılmayan kabak mücver tarifi! Lastik gibi olmaması için...
Anahtar Kelimeler:
TV8 Masterchef imam bayıldı tarif
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Oğuzhan Koç konseri terk etti! Ortalık karıştı...

Oğuzhan Koç konseri terk etti! Ortalık karıştı...

Karnına saplanan ağrıyla hastaneye koştu! Günlerdir hastanedeymiş

Karnına saplanan ağrıyla hastaneye koştu! Günlerdir hastanedeymiş

Yarışmadan önce göğüslerini dikleştirmişti! Son poza yorum yağdı

Yarışmadan önce göğüslerini dikleştirmişti! Son poza yorum yağdı

Çıplak pozlardan sonra 2 oğlu da flaş bir karar aldı

Çıplak pozlardan sonra 2 oğlu da flaş bir karar aldı

'Cin çıkarma seansı' yapmıştı! Armağan Çağlayan şoke olmuş şekilde dinledi

'Cin çıkarma seansı' yapmıştı! Armağan Çağlayan şoke olmuş şekilde dinledi

O iddia sonrası kadrodan çıkarılmıştı! Evlendi

O iddia sonrası kadrodan çıkarılmıştı! Evlendi

İlginizi Çekebilir

Damat gelini düğünlerinde döverek öldürdü

Damat gelini düğünlerinde döverek öldürdü

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Sadece iç çamaşırıyla metroya bindi! Görenler inanamadı

Sadece iç çamaşırıyla metroya bindi! Görenler inanamadı

Koşu yarışında zor anlar! Cinsel organı şortundan çıktı

Koşu yarışında zor anlar! Cinsel organı şortundan çıktı

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.