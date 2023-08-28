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MasterChef'in son şampiyonu Metin Yavuz evlendi! Eşi duru güzelliğiyle hayran bıraktı

28.08.2023 00:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef 2022 sezonunun şampiyonu Metin Yavuz nişanlısı Ecem Eseler ile dünya evine girdi. Ünlü çift düğün yerine sade bir nikah tercih etti. Ecem Eseler'in sade gelinliği büyük beğeni topladı.

MasterChef'in son şampiyonu Metin Yavuz, nişanlılık haberleriyle gündem olmuştu. Geçtiğimiz yıl mart ayında nişanlanan MasterChef Metin, Ecem Eseler ile evlendi. Nikahtan görüntüler sosyal medyada çok konuşuldu.

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MasterChef 2022 sezonunda Kıvanç Karadeniz ile finale kalan Metin Yavuz, daha başarılı tabaklar çıkartmış ve MasterChef 2022 sezonunun şampiyonu olmuştu.

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Ecem Eseler ile olan nişan haberleriyle uzun süre adından bahsettiren Yavuz, bugün Sarıyer Belediyesi Nikah Salonu'nda dünya evine girdi.

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MasterChef yarışmacılarından Barış, Burak Kaya, Ayaz, Kıvanç, Uğur Kardaş, Yiğit, Melih, Dilan ve Sergen nikaha katılan yarışmacılar arasındaydı.

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Metin Yavuz'un eşi Ecem Esler'in gelinlik tarzı ise takipçilerin beğenisini topladı.

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