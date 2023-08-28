MasterChef'in son şampiyonu Metin Yavuz evlendi! Eşi duru güzelliğiyle hayran bıraktı

MasterChef'in son şampiyonu Metin Yavuz, nişanlılık haberleriyle gündem olmuştu. Geçtiğimiz yıl mart ayında nişanlanan MasterChef Metin, Ecem Eseler ile evlendi. Nikahtan görüntüler sosyal medyada çok konuşuldu.

MasterChef 2022 sezonunda Kıvanç Karadeniz ile finale kalan Metin Yavuz, daha başarılı tabaklar çıkartmış ve MasterChef 2022 sezonunun şampiyonu olmuştu.

Ecem Eseler ile olan nişan haberleriyle uzun süre adından bahsettiren Yavuz, bugün Sarıyer Belediyesi Nikah Salonu'nda dünya evine girdi.

MasterChef yarışmacılarından Barış, Burak Kaya, Ayaz, Kıvanç, Uğur Kardaş, Yiğit, Melih, Dilan ve Sergen nikaha katılan yarışmacılar arasındaydı.

Metin Yavuz'un eşi Ecem Esler'in gelinlik tarzı ise takipçilerin beğenisini topladı.





