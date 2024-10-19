MasterChef jüri üyelerinden kim daha zengin? Somer Sivrioğlu o ismi açıkladı! "Hepimizden iyi..."

MasterChef Türkiye'nin en renkli jüri üyelerinden biri olan Somer Sivrioğlu, başarılarının yanı sıra özel hayatıyla da gündeme gelen bir isim. Programdaki kombinleriyle de çok konuşulan Sivrioğlu, Hülya Avşar'ın programına konuk oldu.

"KARINI ALDATTIN MI?"

Boşanması hakkında konuşan Somer Sivrioğlu, ayrılığında çok hatası olduğunu kabul etti. Avşar da Somer Şef'e "Karını mı aldattın?" diye sordu. Ünlü şef ise "Aldatma falan başka işler de ama 20 yıl beraberdik ya. Şaka bir tarafa herkesle sevgili olunur, herkesle evlenilir ama herkesle çocuk paylaşılmaz. O konuda çok şanslıyım. İyi ki çocuklarımın Aslı gibi anneleri var." dedi.

EN ZENGİN MASTERCHEF JÜRİSİNİ AÇIKLADI!

Programda Hülya Avşar, Somer Şef'e "Siz zengin oldunuz mu?" sorusunu sordu. Somer Şef de "Mehmet hepimizden iyi. 2 tane mekanı var Bodrum'da." yanıtı verdi. Ayrıca şef, kendi mekanında asgari ücretli bir kişinin yemek yiyemeyeceğini söyledi.