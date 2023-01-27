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MasterChef jürisi Danilo Zanna hakkında skandal iddia! "Sahne peynir kullanıyor"

27.01.2023 10:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef jürisi Danilo Zanna hakkında ortaya atılan iddia sosyal medyanın gündeminde. 'İtalyan Yemek Savaşçısı' olarak tanınan Alessandro Schiatti, iddialara göre ünlü şefi sahne peynir kullanmakla suçladı.

MasterChef jürisi Danilo Zanna hakkında skandal iddia! "Sahne peynir kullanıyor"

Danilo Zanna hakkında skandal bir iddia ortaya atıldı. İtalyan şef Danilo Zanna'nın İstanbul'daki restoranına dair ortaya atılan iddia herkesi şaşırttı.

Sabah Gazetesi yazarı Bülent Cankurt'un haberine göre; Danilo Zanna restoranında sahte peynir kullanıyor.

Cankurt yazısında, Danilo Zanna'nın İstanbul'daki restoranında İtalyanların milli peynirleri olan parmesan yerine ona benzeyen bir peynir kullandığı ifadesine yer verdi.

Ekran Alıntısı

Yazıda 'İtalyan Yemek Savaşçısı' olarak tanınan Alessandro Schiatti'nin de yarı fiyatına satılan çakma peynir kullanan Şef Danilo Zanna'ya tepki gösterip onu sosyal medyada ifşaladığı ifadelerine yer verildi.

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Danilo Zanna sosyal medya

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