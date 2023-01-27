MasterChef jürisi Danilo Zanna hakkında skandal iddia! "Sahne peynir kullanıyor"

Danilo Zanna hakkında skandal bir iddia ortaya atıldı. İtalyan şef Danilo Zanna'nın İstanbul'daki restoranına dair ortaya atılan iddia herkesi şaşırttı.

Sabah Gazetesi yazarı Bülent Cankurt'un haberine göre; Danilo Zanna restoranında sahte peynir kullanıyor.

Cankurt yazısında, Danilo Zanna'nın İstanbul'daki restoranında İtalyanların milli peynirleri olan parmesan yerine ona benzeyen bir peynir kullandığı ifadesine yer verdi.

Yazıda 'İtalyan Yemek Savaşçısı' olarak tanınan Alessandro Schiatti'nin de yarı fiyatına satılan çakma peynir kullanan Şef Danilo Zanna'ya tepki gösterip onu sosyal medyada ifşaladığı ifadelerine yer verildi.

