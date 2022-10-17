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MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu koruma ordusuyla geziyor! "Adamı kaçırıp..."

17.10.2022 07:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef Türkiye'de jüri koltuğunda oturan Somer Sivrioğlu'nun koruma ordusuyla gezdiği ortaya çıktı. Somer Şef'in korumalarıyla dolaştığı anlar sosyal medyaya yansıyınca yorumlar da havada uçuştu.

MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu koruma ordusuyla geziyor! "Adamı kaçırıp..."

Masterchef'in öne çıkan jürilerinden Somer Sivrioğlu son dönemde özel hayatı sık sık gündeme geliyor. 2 çocuğunun annesi 18 yıllık eşi Aslı Sivrioğlu'ndan geçen sene boşanan ve uzun süredir ise kendisineden 21 yaş küçük sevgilisi Pınar Kızılkaya ile birlikte olan Somer Şef zaman zaman yarışma sebebiyle farklı şehirlere gidiyor.

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Somer Şef son olarak sosyal medyada gittiği bu şehirlerden birinde görüntülendi.

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SOMER ŞEF'E YORUM YAĞDI

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde vatandaşların arasından koruma ordusuyla geçen Somer Şef herkesin dikkatini çekti.

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Somer Şef'in bu kadar korunması herkesi şaşırtırken "Adamı kaçırıp yemek tariflerinin formüllerini alabilirler", "Neden bu kadar koruma?", "Adam kuru fasulyeyi iyi yapıyor diye korunuyor" yorumları da yapıldı.

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Somer Sivrioğlu sosyal medya anne çocuğun
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