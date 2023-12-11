MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 11 Aralık MasterChef All Star mavi ve kırmızı takım kaptanları kimler oldu? İşte takımlar!

MasterChef All Star'da kaptanlık oyununu kazanan isim ve yeni takımlar merak ediliyor. Heyecanın giderek arttığı yarışmanın 11 Aralık 2023 Pazartesi akşamı yayınlanan bölümünde haftanın kaptanlık mücadelesi gerçekleşecek. Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu yarışmacılardan midye dolma tarifi yapmalarını istedi. MasterChef All Star kaptanlık oyununun kazananları merak edildi. İşte 11 Aralık 2023 Pazartesi günü ekrana gelen MasterChef'teki mavi ve kırmızı takım kaptanları...

MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNU 11 ARALIK KİM KAZANDI?

Ekranların sevilen yemek yarışması MasterChef bu sezon All Star kadrosuyla heyecan dolu mücadelelere imza atıyor. Tv8'de yayınlanan MasterChef All Star'ın 11 Aralık 2023 Pazartesi akşamı yayınlanan yeni bölümünde kaptanlık oyunu gerçekleşecek ve mavi takım kaptanı belli olacak.

MAVİ TAKIM:

KIRMIZI TAKIM:

MASTERCHEF ALL STAR'DA KİMLER ELENDİ?

MasterChef Cemre Uyanık, MasterChef All Star'ın son elenen yarışmacısı oldu. Yarışmaya veda eden isimler sırasıyla şöyle; Güzide, Burcu, Büşra, Berker Mert, Rıfat, Eray, Çağatay, Suna, Gamze, Sefa, Uğur, Eda, Kerem, Azize, Metin, Barış, Tanya, Ayaz, Alican, Tolga ve Cemre.

Yarışmada kalan son 9 isim şampiyonluk mücadelesine devam ediyor.







